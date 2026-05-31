イオンモールの解説動画で人気のVTuber「静馬レイ(しずまれい)」さん。全国各地のイオンモールを訪れては、同店が展開している“イオンモールウォーキング”のルートに沿って店内を散策。各店舗の特色や魅力、専門店などを紹介する動画が人気のVTuberです。

その動画の中で、静馬さんが毎回「給水所だ!」と言って立ち寄るお店があるのですが……、ついに、その“給水所”さんとコラボすることに! SNSで祝福の声が相次いでいます。

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🥤静馬レイ x イオンモール x 果汁工房果琳 コラボ🥤

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なんと!!!イオンモールさんとの

公式コラボ企画が開催決定✨✨

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「給水所だ!」でお馴染みの果汁工房果琳さんで

静馬レイコラボドリンクが登場🥤

https://online-event.aeonmall.com/2026cool-sizma/?utm_source=sns&utm_medium=url7&utm_campaign=cool

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6/1〜8/31の3ヶ月間

月替わりの限定ドリンクでお出迎え!

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オリジナルシールやカードなど

購入特典も盛りだくさん☀️

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イオンモールに行けばしずまに会える!

ぜひ #イオンモールの果琳で給水 してもらえると嬉しいです!

(@SizmaReiより引用)

「静馬レイ x イオンモール x 果汁工房果琳」コラボ開催

静馬さんにとっての“給水所”とは、フルーツジュース専門店「果汁工房果琳」のこと。SNS上では「給水所だ!」というフレーズが話題となり、同フレーズを添えて投稿するユーザーが各地に出現するなど、イオンモール界隈で盛り上がりを見せています。

そんな、イオンモール系VTuberとしての活動が実を結び、このほど「イオンモール」と「果汁工房果琳」との大型コラボが実現。まさに、イオンモール愛を語ってきた静馬さん念願の企画となっています!

このニュースに、SNSでは「公式案件だ～～!!!!!おめでとう!!!!!」「やば!!!!イオンモールとも給水所ともコラボしてる!!!!!!行かねばなるまい」「すごすぎる･･･!おめでとうございます!!絶対に飲みに行きます!!」「すごい!!! これを目当てにイオン詣でします」「うおおおお給水しに行きます」などなど、祝福と歓喜の声が続々と寄せられています。

「静馬レイ x イオンモール x 果汁工房果琳」コラボドリンク(左から)「とろっとマンゴー&りんご」「はじけるオレンジ&レモン」「ごくごくグレープフルーツ&レモン」

開催期間は6月～8月までの3ヶ月間。夏にぴったりの限定コラボドリンクが、月替わりで登場。6月は「とろっとマンゴー&りんご」、7月は「はじけるオレンジ&レモン」、8月は「ごくごくグレープフルーツ&レモン」で、Mサイズが540円、Lサイズが830円となっています(税別)。

「静馬レイ x イオンモール x 果汁工房果琳」コラボドリンク購入特典

さらに、コラボドリンクの購入特典として、静馬レイさん特別デザインの限定シールが、全5種からランダムで1枚もらえるのだとか。

静馬さんのイオンモール愛が実った今回のコラボ。ファンのみなさんにとっても特別な3ヶ月になりそうです。ぜひ、“給水”しに足を運んでみてくださいね。