夏に旬を迎える食材・なす。焼いたり炒めたりと幅広く使える野菜が、キムチとチーズでギルティな一品に……!?

ミツカンの公式Instagramが紹介したレシピが、注目を集めています。

2人分の主な材料は、なす1本、青じそ10枚ほど、スライスチーズ5枚ほどと、適量の白菜キムチ。お好みで、最後のトッピングとして小口切りにした小ねぎを用意します。タレには「味ぽん」大さじ1と、砂糖小さじ1を使用。

まず、なすのへたを取って、縦に1～2mm幅で薄くスライス。両面に塩を振って5分ほど置いたら、キッチンペーパーで水けを拭いて片栗粉をまぶします。

なすの中央に青じそ、半分に手でちぎったスライスチーズ、キムチの順に重ねて、端からくるくると巻いていきます。なすが小さめの場合は、青じそを縦に切って調整を!

フライパンに油を入れて中火で熱したら、巻き終わりの部分を下にして並べて両面を加熱。味ぽんと砂糖を混ぜてタレを作り、焼き目がついたらフライパンに加えます。

あとは強火でタレを全体に煮絡め、器に盛ってお好みで小ねぎを散らせば……

とろ～りとしたチーズとキムチをなすで包んだ、見た目にも食欲をそそる一品の完成! 巻く作業やスライスチーズをちぎる作業は包丁を使わずにできるため、お子さんと一緒に作るメニューとしてもおすすめです。

ご飯のおかずや、もう1品欲しいときの料理としてぜひ、試してみてはいかがでしょうか?