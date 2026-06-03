お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが高級外車を購入したことが、5月30日にYouTube公式チャンネル『さらば青春の光Official Youtube Channel』で配信された動画で明らかになった。

東ブクロ

アウディを手放し、新車ベンツを購入

「ブクロが1700万円のベンツ購入！個人チャンネルでのお披露目より前に他の全チャンネルで勝手に公開！再生回数強奪ドッキリ！！」と題された公開された動画で、相方の森田哲矢が「アウディを手放しまして、なんとベンツを買うという」と報告した。

続けて、「世界100台の限定車。お値段が1,700万円」と紹介し、「誰がここまでのモンスターを育てた?」と驚きをあらわに。さらに、「1,700万円のベンツを現金一括で」と明かした。

本来であれば、東ブクロの個人チャンネル『さらば青春の光東ブクロのゴルフ学校』で初公開される予定だったが、東ブクロへのドッキリとして、メインチャンネルで先にお披露目することに。事情を知らされていない東ブクロを目隠しして、新車のある場所へと移動した。

目隠しされた状態だったが、車のドアを開閉する音を聞いた東ブクロは、「そういうことね」と状況を察知。「触るな!」「乗るなよ!」などと声を荒らげていた。