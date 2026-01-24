お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが17日、YouTubeチャンネル『NON STYLE石田明のよい～んチャンネル』にゲスト出演。“恋ができなくなってしまった”ワケを明かした。

「ナンパとか無理」「0から関係性を築くのは苦手」

女性スキャンダルが多く、なにかと炎上しがちな東ブクロ。「恋はしてんの?」と聞かれると、「恋ができないから、僕わからないんです。恋してないんです」と告白。続けて、「たぶんこれが原因」と切り出し、「大学時代に付き合った彼女が。約1年ぐらい付き合ったんですけど、一切何もさせてくれなかったんです。キスはもちろん、手つなぐのがギリギリみたいな」と吐露。しかし、当時の彼女は、東ブクロと別れてすぐ結婚したそうで、「なんで俺は何もできんかったんや! みたいな。そこから、真面目に向き合うのがアホらしくなって、おかしくなった」とぶっちゃけた。

大学時代の苦いトラウマから、「男女間なら、軽い関係のほうが幸せで終わるよな」と考えるようになった東ブクロは、「(恋愛の)感覚を僕は失ってしまった」と寂しげにポツリ。一方で、「女性とは出会い続けてる」とツッコまれると、「そうですね。だいぶセコい手は使ってると思う」と含み笑い。「(自分に)興味がある人のほうが、牙城は崩しやすいから。だからこそ、売れたい! やったんです。知ってくれたら、興味を持ってくれるかな。それで近づいてきてくれたら、そういう関係にもなりやすいかな。それで頑張れてるみたいな」と赤裸々に“下心”を打ち明けた。

また、「もっとカッコよくなろう! とか、そんなのできない。なんせ面倒くさいから」と言い放った東ブクロ。女性関係においては、常に受け身のスタンスだといい、「向こうが興味を持ってくれたら、僕も立ち上がれるんですけど。こっちがめっちゃかわいいなと思っても、一切振り向かなかったらすぐ諦める」とも。「向こうから振り向いてくれなければ、僕は何もできない」「ナンパとか無理。0から関係性を築くのは苦手」と話すと、NON STYLE・石田明は、「セコい勝ち方してるな～」と呆れ顔。東ブクロは、「井上さんは、振り向いてくれるように頑張りますもんね」と苦笑いで返していた。