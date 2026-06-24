「天才がめちゃくちゃ努力した結果、世界チャンピオンになる」元K-1王者でタレントの魔裟斗が、将来に悩む28歳男性の相談に答えた――。

魔裟斗

セカンドキャリアに向けた準備を現役時代からしていた魔裟斗

13日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』では、「会社員として働きながら、プロボクサーとして活動している」という28歳男性のお悩みを紹介。20歳でボクシングをはじめた相談者は、半年でプロテストに合格し、その後、東日本新人王を獲得。日本ランキング10位、アジアランキング7位に入ったが、「キャリア初の2連敗でランキングを失った」と吐露。交際相手には、「生活は支えるから、ボクシングを続けてほしい」と言われたが、「30歳までボクシングに打ち込んだ場合のキャリアや収入面の不安がある」「会社員と両立しながら、トップを目指すことに限界を感じている」とこぼした。

魔裟斗は、「才能はあるんだろうね」と感嘆しつつ、「例えば、井上尚弥選手。才能がある選手が、世界で一番誰よりも練習したら、ああなるわけ。天才がめちゃくちゃ努力した結果、世界チャンピオンになるわけ」とキッパリ。会社員とプロボクサーの両方を続ける相談者に、「俺は、キックでデビューしたのが18歳で。よし! 本気でやろう! と思った19歳のときに、仕事辞めたね。実家にいたし、親に面倒見てもらおうと思って」と話し、「プロでやるんだったら、仕事しながらは無理だと思ったから。プロ1本で勝負して。20歳でチャンピオンになって、そこから一切、親の援助は受けずにずっとやってきたから」と振り返った。

「仕事を捨てるか、ボクシングを捨てるかの2択で悩んでいる」という相談者に、「一番つらい道を進むっていうのは、引退すること」と伝えた魔裟斗。スタッフが、「働きながら、いい線行ったってことは、(会社員を)辞めたらもっと行けるのでは?」と期待を込めるも、「それなら、もっと早くもっと前に辞めてるでしょ(笑)。28歳じゃなくて」とバッサリ。続けて、元プロキックボクサーで、現在は、実業家の小次郎(宮園泰人氏)を挙げ、「早い段階で見切りをつけて辞めたわけ。今は、40～50億稼ぐ大社長だからね」と説明しながら、「将来どういう風になりたいかっていうプランが、まずあるのか」と真剣に語りかけた。

自身の場合は、「引退したら、テレビの仕事をやりたい」と考えていたそうで、「その準備は、選手のときからしてた。ジムをやろうというプランは一切なかった」と回想。しかし、芸能活動をはじめたものの、「やっぱり挫折が来るわけ」「しゃべれなくて……」と苦労を明かしつつ、「辞めたあとのプランは何ですか? ノープランで行くのは、ちょっと厳しいよ」と改めて助言。「最終的に、自分がどうなりたいか」「プランがあれば、その方向に向かっていくから」と伝えながら、最後は、「仕事を辞めて打ち込んだところで、チャンピオンになれないなと思うんだったら、辞めたほうがいいかもしれないね」と結んでいた。