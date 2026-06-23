元プロ野球選手で野球解説者の平石洋介氏が19日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「監督時代は悩みばかりだった!? 今だから話せる指導者としての葛藤と反省とは?」に出演。2軍監督時代を振り返り、PL学園高校の先輩・松井稼頭央氏とのエピソードを語った。

平石洋介氏が監督時代を回顧「負け出したらボロカス言われる世界」

平石氏は監督時代を「もちろん監督でしか味わえない喜びもある。ただ、本当に苦しいこともいっぱいあって」と回想し、「もう負け出したらボロカス言われる世界、立場なので」と表現した。

また、選手起用に関しても「あんまり情を挟みすぎると、やっぱ采配にも関わってくるので。そこはもう自分の心を鬼にしながら」と言い、「でも指導者として、選手とかチームに愛情を絶対持たないといけないので、それは失わないようにしながら。そこの線引きといいますか、情の部分は一番強く思ってたところ」と明かした。

すると、PLの同級生でもある上重聡が平石氏の2軍監督時代のエピソードを披露。「平石がすごいのは、(2軍) 監督時代に先輩である松井稼頭央さんが選手でいらっしゃった。当時、若手にウォーミングアップを全力でやるのを徹底させていたんですね。ベテランってちょっと自分のペースでというのはあるんですけど、『皆さんと混ざるときは全力でやってください』って(松井稼頭央さんに言った)」と紹介した。

このエピソードに関して、平石氏は「そこを許してしまうと、もう組織として絶対うまくいかないと分かってたので」と説明。「稼頭央さんもものすごく人間的に素晴らしい方で、個別で言ったら、『任せといて、ちゃんとやるから』って(言っていただいた)」と感謝を口にしていた。