元プロ野球選手で野球解説者の平石洋介氏が19日、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画「監督時代は悩みばかりだった!? 今だから話せる指導者としての葛藤と反省とは?」に出演。2軍監督時代を振り返り、PL学園高校の先輩・松井稼頭央氏とのエピソードを語った。
平石洋介氏が監督時代を回顧「負け出したらボロカス言われる世界」
平石氏は監督時代を「もちろん監督でしか味わえない喜びもある。ただ、本当に苦しいこともいっぱいあって」と回想し、「もう負け出したらボロカス言われる世界、立場なので」と表現した。
また、選手起用に関しても「あんまり情を挟みすぎると、やっぱ采配にも関わってくるので。そこはもう自分の心を鬼にしながら」と言い、「でも指導者として、選手とかチームに愛情を絶対持たないといけないので、それは失わないようにしながら。そこの線引きといいますか、情の部分は一番強く思ってたところ」と明かした。
すると、PLの同級生でもある上重聡が平石氏の2軍監督時代のエピソードを披露。「平石がすごいのは、(2軍) 監督時代に先輩である松井稼頭央さんが選手でいらっしゃった。当時、若手にウォーミングアップを全力でやるのを徹底させていたんですね。ベテランってちょっと自分のペースでというのはあるんですけど、『皆さんと混ざるときは全力でやってください』って(松井稼頭央さんに言った)」と紹介した。
このエピソードに関して、平石氏は「そこを許してしまうと、もう組織として絶対うまくいかないと分かってたので」と説明。「稼頭央さんもものすごく人間的に素晴らしい方で、個別で言ったら、『任せといて、ちゃんとやるから』って(言っていただいた)」と感謝を口にしていた。
【編集部MEMO】
『ダグアウト!!!』(BS10 毎週月曜21:00〜)は、プロ野球選手・OBたちが「ダグアウト」(試合中に監督や選手が待機するベンチ)で話すような球界のアレコレを語る野球トークバラエティ番組。自分が一緒にプレーしたい選手を選ぶ「俺のベスト9」、子どもたちからの野球に関するさまざまな質問にゲストが直球で答えていくコーナー「教えて! 野Q塾」など、野球好きにはたまらない企画が見どころ。