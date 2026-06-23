「胸が苦しい」「悲しい…」お笑いコンビ・春とヒコーキのぐんぴぃが、20日に公開したYouTubeチャンネル『バキ童チャンネル【ぐんぴぃ】』で、人生初の彼女との別れを報告した。

ぐんぴぃ

別れ話のあとに一睡もせず『有吉の壁』収録へ

ぐんぴぃは、昨年12月に同チャンネルの動画を通じて、35歳で初めて彼女ができたことを公表していた。

動画の冒頭で、「彼女にフラれました」と切り出したぐんぴぃ。「胸が苦しいですよ。普通に呼吸もできなかったし、寝れてないし……」と落ち込み、「彼女さんから『別れましょう』という話をいただきまして」と説明した。

別れ話があった翌日には、『有吉の壁』の収録を控えていたという。「朝4時ぐらいまで話し合いをして、結局別れましょうってなってしまって。朝5時から『有吉の壁』で、寝れずに行って」と当時を振り返った。また、初めての恋人との破局だったこともあり、「失恋ソングみたいなのが、一斉に分かるようになった」とのこと。

さらに、別れに至るまでの出来事についても言及した。「5年前ぐらいに友達としてお会いして、付き合って9、10カ月ぐらい。でも積み重ねもあったと思うんですけどね」と切り出したうえで、1週間ほどの韓国旅行を回想。

滞在中に彼女が体調を崩していたものの、ぐんぴぃに不調を伝えられなかったとのこと。「本当はつらくて痛いんだけど『お腹空かないかも』って。めっちゃつらそうだったけど、それに気づかずに、励ます気持ちでもあるけど『お腹空かない? でも食べたら体治りますよ!』と言った」と当時のやり取りを告白した。

そして、「そんなのがあり得ないなっていう。1個それがきっかけで、『なんなんだこいつは。なんで私はこいつを好きなんだ』って自問自答して」と、彼女が抱いた思いを説明。そのうえで「悲しいよ……」と苦しい胸の内を語っていた。