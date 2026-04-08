お笑いコンビ・さらば青春の光の東ブクロが、4日深夜放送のTBSラジオ『さらば青春の光がTaダ、Baカ、Saワギ』(毎週土曜 27:00～)に出演し、母親が昨年7月に亡くなっていたことを明かした。

相方・森田哲矢も追悼「ブクロのおかんに感謝」

「ここでちょっと私事ではありますが」と前置きし、「昨日、(いとこの)ファイヤーサンダーのこてつとライブやりまして、そこで発表はしたんですけど。去年の7月にですね、この番組にも電話出演してもらったおかんが亡くなりまして」と報告。

続けて、「去年の7月10日ですか。『ラヴィット』終わりで、連絡来てっていう」と報告を受けた当時の状況を回想。体調は長らく思わしくなかったといい、相方の森田哲矢が「一昨年の単独(公演)で京都来てはったけど、もう結構、しんどそうやったもんね」と言及すると、東ブクロも「杖ついてというか、歩かれへんようになってもうて」「難病みたいな感じだったんで、なかなか…。そろそろ危ないぞみたいなことは言ってたから、覚悟はできてはいたんですけど…」と胸の内を明かした。

通夜と葬儀は、さらば青春の光の名古屋公演と日程が重なり、東ブクロは通夜には参列できず葬儀のみ出席。森田やスタッフ陣も、レンタカーで葬儀場に駆けつけたことが語られた。

放送後、森田は自身のXを更新し、「ブクロのおかんに感謝。ご冥福をお祈りします。」と追悼の言葉を寄せている。