ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、21日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、爆笑問題の太田光との思い出を語った。

爆笑問題は、裏番組のTBSラジオ『JUNK 爆笑問題カーボーイ』を担当。前回の放送では、太田とカラオケに行った妻・太田光代が、サカナクションの楽曲を歌ったことを明かしていた。

山口は放送について触れ、「太田さん、ちゃんとサカナクションの歌詞覚えて、しかも難しい譜割りの歌をちゃんと歌えてたからね」と評価し、「あれだけしっかり歌ってくださってるのは、本当にすごいなと思いました。感謝ですよね」とお礼を述べた。また、「奥様の光代社長とは、当時Twitterのときに、何度かやり取りはさせていただいた」と振り返り、「サカナクションを好いてくださってるっていうのは知ってた」とも明かした。

一方、太田とも過去に1回だけ顔を合わせたことがあるという。それは10年以上も前、サカナクションとして『笑っていいとも！』の「テレフォンショッキング」に出演した際の出来事。「トイレに行ったの。そしたら太田さんが、隣でオシッコしてた」と回顧し、「ものすごい変なオシッコの仕方すんの、太田さん」と笑いながら語った。「妖怪みたいなオシッコの仕方。背筋を丸めて…なんか“子泣きじじい”みたいな感じ」と形容し、「変な人が変な体勢でオシッコしてるなと思ったら、太田さんだった」と続けた。

しかし太田にあいさつしたところ、サカナクションは当時無名だったものの、「おはようございます」と丁寧に応じてくれたとのこと。山口は「オシッコの仕方以外はいい人だった(笑)」と振り返っていた。