生放送の漫才賞レースで、笑いの瞬間を逃さないために何が行われているのか――。結成16年以上の漫才師たちがしのぎを削る『アサヒ ゴールド presents THE SECOND～漫才トーナメント～2026』(グランプリファイナル：フジテレビ系、16日18:30～ ※一部地域除く)で今年から総合演出を務める角山僚祐氏が語るのは、第1回大会から受け継がれる「漫才師ファースト」の哲学だ。

「漫才中は漫才しか見せない」という演出の裏には、芸人とお笑いファンを裏切らないための緊張感があった――。

「総合演出が代わって“つまらなくなった”と言われるのは…」

『THE SECOND』の立ち上げから総合演出を務めてきた日置祐貴氏がフジテレビを退社したことを受け、今回からその役を引き継いだ角山氏。自身も第1回から演出として参加し、「日置さんとずっと二人三脚でやってきました」ものの、お笑いファンの間では「『THE SECOND』はどうなるんだろう…」と大きな変化を警戒する声もある。

そうした反応を受け止めながら、角山氏は「総合演出が代わって“つまらなくなった”、“盛り上がらなくなった”と言われるのは、来年、再来年もやっていく上で一番避けたい」と、プレッシャーを率直に明かす。

日置氏は今年も番組に携わっており、「一緒にやっていく中で、審査員の選び方やお笑いマニアとしての目線など、改めて勉強になるところは大変多いです」と助言を受けながら、ここまで大会運営を進めてきた。

漫才賞レースの象徴的存在である『M-1グランプリ』が結成15年以内という条件を設けていることを踏まえ、キャリアを重ねてから花開く漫才師たちに新たなスポットライトを当てようとスタートした『THE SECOND』。これまでの3大会を通じて、「世に出ていないけど面白い漫才師の皆さんが、こんなにいるんだということは、伝わってきたと思います」と、果たしてきた役割への手応えを語る。

初回から形式が確立された背景にあるフジのノウハウ

様々なお笑い賞レースが立ち上げ時から審査方法やファイナリストの人数など形を変えながら回を重ねる中で、『THE SECOND』は第1回から大枠のフォーマットを変えずに、今年もグランプリファイナルを迎える。

初回から形式が確立された背景には、『爆笑ヒットパレード』『THE MANZAI』『ENGEIグランドスラム』など、数々のネタ番組を放送してきたフジテレビの蓄積がある。角山氏は「技術さん、美術さんもそこで育っている人が多いので、ノウハウが十分あったのだと思います」と分析。

その具体例として挙げるのが、美術チームの力だ。昨年、フジテレビを巡る一連の騒動のため制作費が削減され、第1回、第2回と比べてスタジオセットがスケールダウンしたが、世間の反応を見る限り、「しょぼくなった」「安っぽくなった」という声は意外なほどなかった。限られた条件の中で見劣りしないセットを作る美術チームに、角山氏は「脱帽です」と語る。

技術チームにも「本当にミスが少ない」と信頼を寄せる。スイッチングのタイミングでテロップが遅れるような基本的なミスもなく、漫才中も顔が面白い時は寄りのカメラに切り替えるなど、あうんの呼吸で生放送が進行される。

漫才中は基本的に全身2ショット、バストショット、ナメの画があれば成立するが、動きの多い漫才や、舞台の地面を使うネタの場合は、事前に何度も選考会やノックアウトステージの映像を見直し、技術チームと共有。

出囃子が流れる登場時にハンディカメラが漫才師に一気に寄り、即時に引いていく動きは、ハードなカメラワークになるため、「転んでしまったら大変なので、ニューテレス(技術会社)の若手の登竜門になっているそうです(笑)」とのことだ。

そんな中で、角山氏には今も悔やんでいる場面がある。第1回大会で、タイムマシーン3号がセットの一部にあったプロペラのようなものを突然イジった際、カメラワークが一瞬遅れてしまったのだ。

その経験もあり、生放送中は笑いの大きいポイントでスイッチングを切り替えられるよう、「常にスイッチャーさんと怒号を飛び交わしています」と、緊張感を持って臨んでいる。

角山氏は『芸能人が本気で考えた! ドッキリGP』や『何か“オモシロいコト”ないの?』など、芸人の瞬発力や人間味を引き出す番組にも携わってきた。その経験は『THE SECOND』にも生きているという。

特に『ドッキリGP』の現場は、ミスをしたら取り返しがつかないという点で生放送に近い。「絶対にドッキリとバレてはいけない、ドッキリ自体の仕掛けも百発百中で成功するようにしないといけない…そこまで持っていくための段取り力、何度も繰り返すシミュレーション、想定外のトラブル対策など、何が何でも成功させるという『ドッキリGP』の仕事環境は、長時間生放送の進行に大いに生かされていると思います」と捉えている。