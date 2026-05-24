5月31日放送の『名探偵プリキュア！』に江戸川コナンが、6月6日(土)放送の『名探偵コナン』にキュアアンサーがそれぞれ登場することが明らかになった。あわせて、コラボビジュアルと超レアな場面カットも解禁された。

“名探偵”の名を冠する2作品、『名探偵プリキュア！』と『名探偵コナン』のコラボレーションが発表された。

まず、5月31日放送の『名探偵プリキュア！』には、『名探偵コナン』の主人公・江戸川コナンが登場。さらに、6月6日放送の『名探偵コナン』には、『名探偵プリキュア！』のキュアアンサーが登場する。

今回の発表にあわせて、両作品のキャラクターが並ぶコラボビジュアルも公開。あわせて、双方の作品で実現する特別な共演を切り取った場面カットも解禁された。

5月31日(日)『名探偵プリキュア！』／第18話『名探偵の共演アッセンブル』

宝生美術館で開催される、ガラスアーティスト・新堂美佐子の展覧会準備を手伝うあんなたち。目玉作品は「12時のわすれもの」と名付けられたガラスの靴だったが、台車で運ばれてきた箱から大量のガラスの靴が飛び出すさわぎが起きる。飛び出した大量の靴は樹脂製のニセモノで、さわぎの最中に本物の「12時のわすれもの」は消えてしまっていた。怪盗団ファントムの仕業だと考えたあんなとみくるは、手がかりを求め美術館の外を調べるが、なんとそこで、まことみらい市を訪れていた江戸川コナンと毛利蘭、毛利小五郎と出会う。名探偵プリキュアと江戸川コナンがタッグを組み、事件の謎を解き明かし怪盗団ファントムに立ち向かう…!!

5月31日朝8時30分から9時まで、ABCテレビ・テレビ朝日系全国ネットで放送。なお、BSS山陰放送では第18話を6月7日朝6時15分から放送する。

6月6日放送『名探偵コナン』／『はなまるな真実アンサー』

米花町で多発する連続宝石強盗事件を知った歩美は、夢中になっているアニメ・プリキュアのストーリーと重ね合わせ、「盗賊団が現れればプリキュアに会える」と張り切る。次の標的と噂される金子宝石店で、コナンたち少年探偵団は警備をすることに。怪しい客を尾行し、犯行の決行日とアジトを突き止めたことで、警察が盗賊団を一網打尽にしたかに思えたが、歩美はある違和感に気付く……。探偵団はキュアット解決できるのか!?

『名探偵コナン』は6月6日18時から18時30分まで、読売テレビ・日本テレビ系全国ネットで放送される(一部地域を除く)。

(c)青山剛昌／小学館・読売テレビ・TMS 1996

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