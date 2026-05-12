BANDAI SPIRITSから9月26日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」が発売されることに。このほど、A賞とラストワン賞が公開され、話題となっています。
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#一番くじ プリキュア
～Endless Grace～🌹
9月26日(土)より発売予定🦋
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キュアドリームとミルキィローズが
フィギュアになって登場!
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雑貨ラインナップの公開をお楽しみに💗
https://1kuji.com/products/precure5
(@ichibanKUJIより引用)
今回の一番くじは、「Yes!プリキュア5」「Yes!プリキュア5GoGo!」を中心としたラインアップなのでしょうか。A賞は「キュアドリーム フィギュア」、ラストワン賞は「ミルキィローズ フィギュア」が登場。いずれも全高約17㎝で、ぜひ、2体並べて飾りたいですよね。
このほか、B賞～M賞までの12種類を含む、全14等級のラインアップ。このニュースに、「え!かわいすぎる!!ドリームめっちゃ欲しい、買いです」「うおおおミルキィローズかわいいよぉおおおおお顔が天才」「賞の数多いから全員フィギュア化あるか?」「おい待てよ 散財ですやん」「全部買うしコンプします」とSNSで話題になっています。
1回770円で、9月26日より順次登場。はたして、キュアルージュやアクア、ミント、レモネードたちのフィギュアも登場するのか? ココやナッツ、シロップは? 全ラインアップの公開が待ち遠しいですね。続報をお楽しみに!
(C) 東映アニメーション
୨ෆ୧┈┈┈┈┈┈┈┈┈୨ෆ୧#一番くじ プリキュア— 一番くじ（BANDAI SPIRITS） (@ichibanKUJI) May 7, 2026
～Endless Grace～🌹
9月26日(土)より発売予定🦋
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キュアドリームとミルキィローズが
フィギュアになって登場！
雑貨ラインナップの公開をお楽しみに💗https://t.co/795ftbuNGR#プリキュア #precure pic.twitter.com/NyfdaYvmNp