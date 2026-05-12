BANDAI SPIRITSから9月26日、ハズレなしのキャラクターくじ「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」が発売されることに。このほど、A賞とラストワン賞が公開され、話題となっています。

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#一番くじ プリキュア

～Endless Grace～🌹

9月26日(土)より発売予定🦋

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キュアドリームとミルキィローズが

フィギュアになって登場!

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雑貨ラインナップの公開をお楽しみに💗

https://1kuji.com/products/precure5

(@ichibanKUJIより引用)

「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」

今回の一番くじは、「Yes!プリキュア5」「Yes!プリキュア5GoGo!」を中心としたラインアップなのでしょうか。A賞は「キュアドリーム フィギュア」、ラストワン賞は「ミルキィローズ フィギュア」が登場。いずれも全高約17㎝で、ぜひ、2体並べて飾りたいですよね。

「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」キュアドリーム フィギュア

「一番くじ プリキュア ～Endless Grace～」ミルキィローズ フィギュア

このほか、B賞～M賞までの12種類を含む、全14等級のラインアップ。このニュースに、「え!かわいすぎる!!ドリームめっちゃ欲しい、買いです」「うおおおミルキィローズかわいいよぉおおおおお顔が天才」「賞の数多いから全員フィギュア化あるか?」「おい待てよ 散財ですやん」「全部買うしコンプします」とSNSで話題になっています。

1回770円で、9月26日より順次登場。はたして、キュアルージュやアクア、ミント、レモネードたちのフィギュアも登場するのか? ココやナッツ、シロップは? 全ラインアップの公開が待ち遠しいですね。続報をお楽しみに!

(C) 東映アニメーション