テレビプロデューサーの佐久間宣行氏が23日深夜、ニッポン放送のラジオ番組『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週水曜27:00～28:30)に出演。娘が5歳の頃から、約15年間にわたって続けていることを明かした。

佐久間宣行氏

かき氷機の箱に子どもの写真を入れておく“タイムカプセル”

この日の番組では、季節のイベントに合わせた企画をリスナーから募集するコーナーを放送。「今年の役目を果たしたかき氷機の箱の中に、かき氷を食べる子どもの写真を入れておき、来年の夏、箱を開けたら子供の一年間の成長にちょっと感慨深い気持ちになれる」という、“小さなタイムカプセル”のような企画が紹介された。

これを聞いた佐久間氏は、「おお! いいですね。これいいかもね!」と感心すると、自身も長年にわたって娘の成長を残してきたことを思い出す。

「俺、本当に何の気なしに始めたんだけど」と切り出し、自宅のiMacについて、「娘が子供の頃から、たまに俺の部屋に来ると、Macのカメラで」と説明。娘が自室を訪れた際、MacのPhoto Boothを使って写真を撮っていたという。

5歳から撮り続け「やっぱ面白いよ」

その写真撮影は一時的なものではなく、長い年月を経ても続いていた。

佐久間氏は、「それを15年撮ってる」と明かし、パソコンを買い替えてもクラウドにデータが残っていることから、このほど「久しぶりに撮った」と告白。「やっぱ面白いよ。5歳からずっと同ポジで」と、幼い頃から現在までの娘との写真を振り返った。

そして、約15年分の写真を見て感じたことについて、「びっくりする。ちゃんと俺が15年で老けてる」と笑いを交えて話していた。

『佐久間宣行のオールナイトニッポン0(ZERO)』は、Spotifyのほか、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。