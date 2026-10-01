「何か1つだけでいいから、ケイちゃんと同じようにできることが欲しい」――。20日放送のTBSラジオ『安住紳一郎の日曜天国』(毎週日曜10:00～11:55)で、小学1年生の頃に憧れていた友人をめぐるエピソードが紹介された。

安住紳一郎アナウンサー

「これだ!」と確信した瞬間

この日のメッセージテーマは「愉快な友達の話」。47歳の女性が、小学1年生の頃からの友人・ケイちゃんとの思い出を明かした。

ケイちゃんは、かわいくて頭が良く、いつもおしゃれ。さらにピアノも書道も上手で、投稿者にとって「まぶしい存在」だったという。「何か1つだけでいいから、ケイちゃんと同じようにできることが欲しい」と思い続けていた投稿者は、ある日、「ケイちゃん、得意なことって何?」と質問した。

すると、返ってきた答えは「耳を動かせることかな」。実際に見せてもらうと、ケイちゃんは耳を器用に動かした。その瞬間、投稿者は「これだ!」と確信。「これができれば私もケイちゃんに近づける。憧れのケイちゃんと肩を並べることができる」と考え、耳を動かすための猛特訓を始めた。

「笑っちゃダメ! 真剣な顔じゃないと動かせない」

登下校中やトイレ、お風呂など、あらゆる場所でトレーニングを続けた投稿者。ケイちゃんからは、「笑っちゃダメ! 真剣な顔じゃないと動かせない」というアドバイスを受けた。その言葉を信じ、学校でも家でも突然黙り込み、真剣な表情で耳に意識を集中。練習を重ねた結果、ついに耳を動かせるようになったという。

投稿者は、大人になった現在、「生きる上で全く必要のないスキル」である耳を動かすことに必死だった日々をほほ笑ましく回想。それと同時に、美貌も頭脳も才能も兼ね備えた憧れの友人の“特技”が耳を動かすことだったことも、「愉快な友達だなと思えて仕方ありません」とつづった。

2人の付き合いはそれから40年以上続いており、現在は50歳記念の旅行も計画しているという。安住アナは「いいですね～」「憧れのケイちゃんに少しでも近づきたいっていうね」と、幼い頃の一途な思いに笑みを浮かべていた。