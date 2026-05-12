「タカトシともたまに言いますけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、これまでで“もっともつらかった仕事”を明かした――。

有吉弘行

「みんな唇が真っ青」「体が震えてきちゃって…」

10日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)では、サーティーワンアイスクリームの話題に。すると、有吉は、「『帰れま10』でね、U字工事と私と、次長課長の河本とかとやってましたけど。タカトシともたまに言いますけど、もっともつらかった仕事の1つかもしれない」と吐露。「サーティーワンって、めっちゃおいしくて、見ると食べたくなる。今でも食べたくなるし、すごいおいしいんだけど……」と前置きしながら、「やっぱり、順位を当てるあの番組はね」とつぶやいた。

店舗の全メニューから、“人気ベスト10”をすべて当てるまで、帰ることができない同番組。有吉が、「バースデーケーキみたいなやつも食べなきゃいけない」と過酷なロケを振り返ると、アシスタント陣は、「うわぁ……」と絶句。ロケは夏場に行われたが、冷たいアイスを食べ続けた結果、「みんな唇が真っ青。体が震えてきちゃって」と話し、「ちょっと外出りゃあったかいんだけど。もうロケやってるとき、めっちゃつらくて……。結構なかなか、全員ちょっと低体温に。結構危険な」と明かしていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。