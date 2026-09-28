「みんながバラシになっている中、俺だけ働いてたんですよ」――。お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、24日深夜に放送されたニッポン放送『マヂカルラブリーのオールナイトニッポン0(ZERO)』(毎週木曜27:00～28:30)で、東京ゲームショウ最終日が中止となり、出演予定だった芸人たちが次々と休みになるなか、なぜか自身だけ別の仕事が入っていたという出来事を明かした。

野田クリスタル

東京ゲームショウ最終日が中止「結構みんなバラシになった」

この日の放送では、東京ゲームショウの話題に。野田によると、5日間の日程のうち最終日の開催が中止となり、前日のうちに決定が伝えられたという。

最終日に予定していた企画なども実施できなくなり、野田は「5日目っていうのは結構みんなバラシになったんですよ」と説明。自身の「野田ゲー」ブースに出演する予定だった芸人たちも仕事がなくなり、「みんな多分5日目、終日休み」と話した。

野田自身も「なかなか休み取れてなかったんでね」といい、最終日が中止になったことで久しぶりに休めるはずだったという。

ところが、「仕事が入ってまして。東京ゲームショウ以外の」と告白。しかも、中止が決まったことで急きょ入った仕事ではなく、以前から決まっていた仕事だった。

「この日だけ、なぜか押さえてなかった」

野田は、「毎年東京ゲームショウは確定で押さえてて、1回も休んだことない。一日も」と説明。さらに、「ましてや東京ゲームショウの最終日ですよ」と強調し、本来なら外すことのない日だったという。

にもかかわらず、「この日だけ、なぜか押さえてなかったんですよ、東京ゲームショウ」といい、「意味わかんない」と困惑。村上から「元から東京ゲームショウには行かない予定だった」と確認されると、野田は「だから、みんながバラシになっている中、俺だけ働いてたんですよ」と明かした。

入っていた仕事は「普通の」収録だったそうで、「これも正直、まあちょっと時間ずらせるとかで、東京ゲームショウ入れれたんですよ。多分ね。でも入れてないんですよね」と不思議がった。

村上「東大出身の両国マネージャーが…」

そこで村上が注目したのが、野田のスケジュールを管理していたマネージャーだった。

「東大出身の両国マネージャーが、その3カ月前ぐらいですか?」と切り出すと、「3カ月計算して、そのあたりで雨が降るだろうということで」と、数カ月前から天候を予測していたのではないかという“説”を展開。

さらに「過去何十年の海面温度とかを」「海流とか」と冗談交じりに推理し、「このままだと野田がオフになってしまう」と先読みした結果、あらかじめ仕事を入れていたのではないかと笑わせた。

出演予定だった芸人たちが思わぬ休日となるなか、なぜか一人だけ別の仕事が入っていた野田。偶然とは思えないようなスケジュールに、村上も“東大出身マネージャーの予測”というまさかの理由を付けていた。