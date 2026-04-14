「ずっと観てて追いかけてた」お笑いタレントの有吉弘行が、ドハマりしているNetflix作品を明かした――。

有吉弘行

「子供を無理やり寝かしつけて」「貴重なすき間時間を…」

12日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、Netflixのグルメトークバラエティ『隣の国のグルメイト』に言及した有吉。同番組のシーズン1～4では、韓国歌手のソン・シギョンと俳優の松重豊が出演しており、「お互いが韓国と日本のおいしいものを紹介し合って、食べてっていう番組」と説明しながら、「私、すごいそれが好きで。ずっと観てて追いかけてた」と大ファンを告白。「何週かためて、飯食いながら観るっていう。子供を無理やり寝かしつけて。めっちゃ貴重なすき間時間をそれに充ててます」と打ち明けた。

また、先月スタートしたシーズン5からは、松重に代わり、モデルで女優の三吉彩花が出演。これに、有吉は、「三吉だったから、有吉で行けなかったのかな? って。三吉まで探してくれたなら、有吉まで行ってほしかったな。行きたかったな……」と胸中を吐露。シーズン1では、「有吉が番組を観ている」というトークもあったそうで、「松重さんは、“ああ、そうなの”ぐらいなんだけど(笑)。そこまで行ってたなら、惜しいなぁ……。有吉と三吉を間違えたんじゃないか?」とオファーがなかったことにぼやく場面もあった。

一方で、「自分の知ってるおいしいお店を紹介するってなったら、困るよな。やっぱり辞退しよう(笑)」と本音を吐露した有吉。他人にお気に入りの店を紹介することについて、「変なことを言われても嫌だから。なんか勇気が出ないというか。口に合うかな? とか……」と自信がないようで、「カレー屋も、どこ紹介するかって難しいよ。これは食べたことあるだろうな～とかさ。シギョンさんもグルメだからね。カレー屋1軒紹介するってなっても、俺はちょっと胃に穴が開くかもしれない」と想像しておののいていた。