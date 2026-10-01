「青髪とかやりたい」――。アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が24日、文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)に出演。“派手髪”への願望を語った。

吉田仁人

黒髪が定番化も派手髪にしたい欲求を告白「ブリーチからの青髪とか…」

オープニングで、「髪を切りました」と報告した吉田。月1回の頻度でヘアカットしていることを明かし、「髪が伸びてくると、モチベーションが下がるんで。ベストの髪の長さじゃないんで」とヘアスタイルへの“こだわり”を告白。しかし、番組スタッフから、「わからない」と変化のなさをバッサリ指摘され、「いいんですよ! わかんない程度に、ちょこちょこ変えていければ」と苦笑いで返した。

また、最近は黒髪が定番となっている吉田だが、過去には、金髪や青髪にイメチェンしたことも。「ブリーチからの青髪とかやりたい」と願望を口にしながら、「担当カラーが黄色のヤツが、急に青髪にして。“M!LKです! ”って言ったら、もう誰かわかんないでしょ? “どういうこと!? ”ってなるじゃない(笑)」と吐露。自身のメンバーカラーが“きらめきイエロー”のため、「あんまり容易には変えられない」とこぼしつつ、「“何してもいいよ”って言われたら、とりあえず金髪とかはしたい」と心の内を明かしていた。