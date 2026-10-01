「1回このイケメンとやっときたい」――お笑いコンビ・オアシズの大久保佳代子が、Podcast番組『大久保佳代子とらぶぶらLOVE』(毎週土曜17:00配信)で、結婚を控えた女性から「以前関係のあった男性にもう一度会いたい」と相談を受けた。

相談者は、現在の婚約者に性的な欲求をあまり感じない一方、以前のセフレには好意があり、ダイエットで体重が元に戻りつつあることで「また会いたい」という気持ちが強くなっているという。大久保佳代子は「すごく人間らしいなと思います」と率直な反応を見せた。

大久保佳代子

「もう一度このイケメンとやっときたい」

相談者は現在の婚約者とマッチングアプリで知り合い、交際期間は約2年半。優しく、一緒にいると落ち着く相手。一方で、婚約者に対して性的な欲求があまりないことを悩んでいた。

その一方、現在の交際が始まる約1年前まで「セフレ」の関係にあった男性には、好意を持っていた。現在、その男性にも恋人がいるものの、相談者が恋人と交際していることを知った上で、約2カ月に1回のペースで「会おう」と連絡が来るという。

相談者はこれまで、以前の相手と会うことを踏みとどまっていた。その理由の一つが、自身の体重だった。

当時より10kgほど太っていたため、「会ったらどう思われるんだろう」と考え、相手に会いたくない気持ちがあったという。しかし現在は結婚式に向けてダイエットをしており、体重も以前の状態に近づいてきたことで、再び「会いたい」という気持ちが強くなっていると明かした。

この相談に大久保佳代子は、「まあダメだけど人間っぽいけどね。すごく人間らしいなと思います」とコメント。

さらに、婚約者について「落ち着く」一方で性的な刺激を感じにくく、以前の相手には性的な反応が強いという相談者の状況を受け、「1回このイケメンとやっときたい」という気持ちは理解できると話した。

ただ、元セフレとは「会わないほうがいい」とも助言。大久保佳代子は、一度会うことで再び関係が続き、現在の婚約者との関係と並行してしまう可能性を指摘した。

また、「絶対にバレないように」と冗談交じりに話しつつ、婚約者の気持ちについても考えるよう促した。

大久保佳代子の率直なコメントに、相談者の揺れる気持ちを人間らしいものとして受け止めながらも、結婚を控えた状況での再会には慎重な姿勢を示す一幕となった。