「人生ではじめてファンレターを書いています」――。24日に放送された文化放送のラジオ番組『M!LK 吉田仁人のレコメン!』(毎週木曜22:00～25:00)で、アイドルグループ・M!LKの吉田仁人が、68歳の女性から届いた“ファンレター”に大感激した。

  • 吉田仁人

    吉田仁人

“ハガキ回”にシニア夫婦や小学生など幅広い世代からのお便り多数

「3年前に夫を亡くした」という68歳の女性リスナーは、息子に勧められたYouTubeでM!LKの存在を知ったそうで、「今どきのかわいい元気なアイドルだと思っていました」と回顧。さまざまな動画を観るうち、吉田の魅力にドハマりしたようで、「『Kiss Plan』の吉田さんのダンスに引き込まれてしまい、なんと手がきれい、目がきれいで、MASACO(吉田が扮するキャラクター)もかわいくて……」「聴き心地のいい声で、歌もうまい」と大絶賛した。

また、リスナーは、「人生ではじめてファンレターを書いています」と告白。「吉田さんって何者? “チェスト”って何? 『レコメン!』って何? 知らないことばかり」と続け、「気になって毎日動画を観るようになり、『レコメン!』ってラジオなんだと知り、はじめて聴いてみた」という。吉田のファンになってからは、「色のない日々に黄色の光が差して、明るくなった」と話し、「メールも拡散もできませんが、私のような高齢者のファンもいることを知ってほしい」とエールを送った。

これには吉田も、「ありがとうございます!」と感激しきり。この日の番組企画は、リスナーから送られたハガキを紹介する“ハガキ回”だったが、「こんなにしっかり便せんで書いていただいて……。本当にありがとうございます」と手書きのファンレターにほっこりした様子。ほかにも、「シニア夫婦で毎週楽しみにしています」という年配のファンや、小学生のかわいらしいお便りも届き、「不思議だよね。本当にこんなに年齢層がさ」「幅がすごいね」と幅広いファン層に感じ入っていた。

【編集部MEMO】
文化放送『レコメン!』は、Z世代の「好き」にもっと寄り添い、「好き」を拡げるレコメンド番組。木曜日はM!LKのリーダー・吉田仁人がパーソナリティを務める。

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