「ゲラゲラ笑ってました」お笑いタレントの明石家さんまが、おぎやはぎの“楽屋あいさつ”エピソードを振り返った――。

明石家さんま

「いつもいろんなゲストが来て、笑って帰ります」

約21年ぶりにMBS『痛快! 明石家電視台』にゲスト出演したおぎやはぎ。自身のラジオで、矢作兼は、「さんまさんの楽屋にあいさつに行ったらさ、体育座りしてる寛平さんとショージさんがいんのよ」と告白。「若手じゃなくなってくると、あんまり人の楽屋に集まらなくなる」とし、「なのに、まだいたよ。3人で。楽屋開けて、あいさつした瞬間に笑っちゃって」と明かすと、小木博明も、「本当にいい光景だった」と感慨深げに話していた。

同番組には、長年、間寛平と村上ショージがレギュラー出演中。23日のMBSラジオ『MBSヤングタウン土曜日』(毎週土曜22:00～23:30)で、さんまは、「みんな笑うねん」と苦笑し、「本当におぎやはぎがゲラゲラ笑ってました。(3人の関係は)“50年ですよね!? ”言うて。“どんなこと話してるんですか?”“いや、いろんなこと話してるねん”っていう話をしたんですけど」と回想。「いつもいろんなゲストが来て、笑って帰りますね。“えっ? 何して……”って。じいさん3人が、ちっちゃな部屋で(笑)」と打ち明けた。

一方で、「体育座りはしてないねんけど。本当は」「これだけちょっとした脚色ですね。体育座りは、おぎやはぎのセンスですね」と指摘し、ショージも、「あぐら組んでるよ」と訂正。いつもにぎやかだというさんまの楽屋だが、「こないだなんて、“会話してないのに、笑い声だけ聞こえてた”ってワケのわからない……。会話してないのに、ワハハハハッ! って笑ろうてると。そういう話になっていくねん。会話してるに決まってるやんか!」と苦笑しながら語る場面もあった。