「長嶋さんと野村さんで言ったら……」俳優の田中みな実が、プライベートでも仲良しなタレント・指原莉乃の“印象”を語った――。

指原莉乃

「バラエティ番組でも自分の話を全然してない」

5月30日のTBSラジオ『ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム』(毎週土曜18:30～19:00)には、クリス松村がゲスト出演。田中が、「幸せそうに見えますか?」と聞くと、クリスは、「全然見えるよ。あなたから、曇りとか雨とか、そういうイメージはゼロ」と返し、「ええっ!? うれしい～」と照れ笑い。さらに、「小さな太陽。大きくはないんだけど、チラッとかわいく。ひまわりと同じぐらいのサイズの太陽って感じ」と言われ、「今年は、“ひまわりみたいな太陽”っていうテーマで生きようと思う」とうれしそうに意気込んだ。

続けて、指原の話題になると、田中は、「さっしーって月な気がする。あの人は長嶋さんと野村さんで言ったら、野村さんのほう。本当はかなり裏方気質」とキッパリ。現在、アイドルグループのプロデューサーとしても活躍する指原について、「他人をかわいく見せたいとか、そっちの方向だから」と語り、「“自分が自分が”じゃない。だから、バラエティ番組とか観てても、よくよく見てると、彼女って自分の話、全然してないから。周りの話とか一般論、今こういうの流行ってますよねっていう言い方をしてる」と分析していた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。