お笑いコンビ・ナイツの土屋伸之が、5月30日に放送されたTBSラジオ『土曜ワイドラジオTOKYO ナイツのちゃきちゃき大放送』(毎週土曜9:00～12:45)を急きょ欠席した。

土屋伸之

ねづっちとの共演で「声飛んじゃったんだよ」

番組のオープニングでは、相方の塙宣之のみが登場し、「バタバタでございまして。急きょ二人という……」と状況を説明。続けて、「言ったら(放送局に)来たんですよ。さっきまでいたんですけど、声がまったく出ないって」と明かし、「これは無理だなということで、大事を取ってお休みにさせていただきまして」と欠席に至った経緯を語った。

前日にはライブに出演し、漫才を披露していたナイツ。塙は土屋について、「1本目、2本目とやるたびに、声が出なくなっていくんですよ」と回顧し、「最後は(ネタで)歌を歌わせなきゃいけない。どんどんどんどん声が出なくなって。最後に『声出てねえな！』って、全然漫才の意図と違うツッコミやったりしたぐらい声が出なくなっちゃった」と苦笑いした。

また、声が出なくなった原因については、「風邪ではないんです」とし、「原因が1つあるんです」と告白。木曜日にラジオ番組を2本こなした後、東京ドーム内コンテンツの『ビバ・ラ・ジオ』に出演したことを挙げた。

塙は、「そこでねづっちと一緒だったの。土屋とねづっちって組み合わせちゃダメなの。盛り上がっちゃうから」と言い、「ずっと謎かけして、『うまーい!』とか『ねづっちさすが!』とか言ってはしゃぎ過ぎちゃって。それで声飛んじゃったんだよ。楽しくなちゃったの」と振り返っていた。