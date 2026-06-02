フリーアナウンサーの徳光和夫が、5月30日に放送されたニッポン放送『とくモリ！歌謡サタデー』(毎週土曜 5:00～)で、阿部慎之助が逮捕され、巨人の監督を辞任したニュースに触れた。

徳光和夫

橋上秀樹監督代行に「ホッとしているかも」

大の巨人ファンで知られる徳光は、番組冒頭にあいさつした後に、「元気に一声発しましたけど、私としましては本当に、阿部慎之助監督がですね……」と声を落とした。そして「これは本当に残念なニュースで」と漏らし、「私なりに、阿部さんから、ゴルフでお嬢さんの話をうかがったりしたこともありますので」と明かした。

また、番組中盤では、橋上秀樹が監督代行を務めることにも言及。野村克也氏の教えを受けたことに触れつつ、「まさにID野球を踏襲する部分もありますけど、選手との関係性はノムさんとちょっと異なりまして。ノムさんはコーチでも近寄りがたかったが、今の時代はそれが合わないということで、選手と冗談を言い合える関係性を築いている」と紹介した。

そのうえで、徳光は、「阿部さんが“自分にものを言える人を”ということで橋上さんを連れてきたわけです。それは安田学園(高校)の先輩であるわけですよ」と言い、「だから、橋上さんにバトンタッチができたってことは、阿部さんもある意味では残念であるけれども、ホッとしているかもしれません」と胸中を察していた。