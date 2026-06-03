お笑いコンビ・バナナマンの設楽統が、5月29日に放送されたTBSラジオ『金曜JUNK バナナマンのバナナムーンGOLD』(毎週金曜25:00～27:00)に出演し、ロックバンド・back numberのライブを鑑賞した際に感動したことを語った。

バナナマンの設楽統

back numberライブは「“歴史の証人”になった感じ」

設楽は5月に大阪・ヤンマースタジアム長居で開催された公演に足を運んだそうで、ボーカルの清水依与吏について「めちゃめちゃこんなこと言ったら失礼だけど、めちゃめちゃ歌うまい」と絶賛した。

さらに、「ライブで聴くと、もうまんまは当たり前じゃん。それすらすごいけどさ」としたうえで、「ライブのあの雰囲気と、『自分もそこに立ち会ってる』っていうのが乗っかるから。俺の感想だけど、“歴史の証人”になった感じ。“現在”に立ち会ってる感覚」と表現。演奏のうまさにも触れ、「バンドサウンドだから、それもまた良いわけ。こういう感想も違うのかもしれないけど、なんか外国のすげえアーティストの人が来てやってるみたいな感じ」と魅力を述べた。

また、back numberとは面識があることも明かし、「ちょっと俺、知り合いなんだ。終わった後、めちゃめちゃ感動的なフィナーレを迎えた後に会ってくれたんだけど、『この人なのか』っていうぐらい気さくで。ビビったよ」と回顧。「でも良い人たち、みんな本当に素敵な人で。本当に感動的で良かった」とライブとメンバーについての感想を話していた。