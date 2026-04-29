「この前、驚いたんだけど……」お笑いタレントの有吉弘行が、1兆円の“すごさ”を熱弁した――。

有吉弘行

「弥生時代から…」「そのぐらい1兆円ってすごい」

26日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「この前、たまたまそういう話を聞いて驚いたんだけど……」と切り出した有吉。「数字のクイズなんて絶対に出したくないんだけど。これは面白いから」と前置きしながら、「1兆円って毎日100万円使って、何年間でなくなると思う?」と質問。アシスタント陣が、「えっと50年?」「30年とか」と返すと、「2700年。弥生時代から毎日100万円使って、今なくなったよって。そのぐらい1兆円ってすごいんだよ」と語った。

正確には約2740年だが、アシスタント陣は、「すごいっすね……」と絶句。有吉が、「すごくない? マジで孫さんとか、ビル・ゲイツとか、ああいう人たちって、毎日100万円使っても、死ぬまで使い切れないんです。どうすんの? 毎日100万円よ? あげるしかないじゃん」と話すと、ロックス・千葉康介は、「すげぇ。うらやましい。スケールデカすぎます」と感嘆。タイムマシーン3号・関太も、「時給100万円とか、大谷の1秒10万円とか……。もう考えられないですね」とつぶやいていた。