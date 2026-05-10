放送作家の高田文夫氏が、4日に放送されたニッポン放送『高田文夫のラジオビバリー昼ズ』(毎週月～金曜11:30～13:00)で、TBSの安住紳一郎アナウンサーと街中で遭遇したエピソードを披露した。

高田文夫氏

近所だった安住紳一郎アナ「奥の裏の小さいマンションなんですよ」

高田氏は先日の出来事として、「ちょっと近所に用事あるんで、家を出たんだよ。曲がって歩いてたら、向こうからジョギングだかウォーキングだか分からないけど、上下のジャージ着て薄いサングラスかけながら、こっちへ走ってくるやつがいたんだよ」と回想。すると、その人物は、「俺の顔を見たら『あっ、高田先生!』って直立不動になって」といい、「眼鏡をサッと外して『TBSの安住です』って」と当時の様子を笑い交じりに語った。

さらに高田氏が、「知ってるよ。前も会ったじゃねえか。俺の家はここだから。なんでお前は、俺の家の前走ってるの?」と返すと、安住アナは「内緒なんですけど、僕、その奥の裏の小さいマンションなんですよ。いいなー、先生(の家)はやっぱり」と打ち明けたという。

高田氏は、「でもわかんないよね。夜はニュースの『情報7days(ニュースキャスター)』をネクタイでピシっとやっているから。ジャージでサングラスじゃ分からない」と振り返り、「声かけられてビックリしたよ」と感想を述べていた。