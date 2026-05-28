お笑いコンビ・おぎやはぎの矢作兼が、21日深夜に放送されたTBSラジオ『木曜JUNK おぎやはぎのメガネびいき』(毎週木曜25:00～27:00)に、寝坊による遅刻で途中参加した。

「矢作兼さん。まだ来てないんですよ」

番組は、小木博明の一人でスタート。冒頭で「おぎやはぎです。小木です。以上です」とあいさつし、「皆さん、別に心配しなくてもいいと思うんですけど。いません、矢作兼さん。まだ来てないんですよ」と状況を説明した。さらに「余裕で遅刻して……」と明かした。

その後も小木だけで進行が続き、放送から17分ほどが過ぎたタイミングで、矢作が、「ちょっと早いけど梅雨入り宣言します」と言いながらスタジオに登場。小木から、「全然やる気ない感じだね(笑)。寝起きでしょ、まだ?」とツッコまれると、矢作は「寝起きだね」と認めた。

さらに、「12時41分だったのかな。時間見たときに『あれ～?』って思って」と振り返り、「理解するまでに時間がかかって。あれ、もう一回寝ようかなと思った。意味分からないから」と回想。続けて、「見たらLINEが入ってて『TBSにはもうお着きですか』って。『あ、そうだった、きょうラジオだったんだ』って」と寝坊に気づいた経緯を語った。

そして、スタッフに「今、起きたよ」と連絡したところ、「小木さんはもう来てますので、ゆっくり来てください」とのLINEが入ったという。矢作は、「オッケー」と軽く返したことを打ち明け、笑いを誘っていた。