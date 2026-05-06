「前の席に……」ものまねタレントの丸山礼が、自身のインスタグラムで初のひとり欧州旅を報告。機内で“思わぬ人物”と遭遇したエピソードを明かし、驚きの声が広がっている。

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丸山礼、機内で“親友”を発見「寝かしときました」

4月26日に自身のインスタグラムを更新した丸山は、「ずっと晴れててうれしかった!」「全てにありがとうございますを言いまくった」「はじめてのひとりヨーロッパです」と人生初の1人ヨーロッパ旅行に出かけたことを報告。

また、往路の機内で思わぬ人物を見つけたといい、「行きの飛行機の前の席に仕事に行く親友村重がいました」と親交のある村重杏奈と遭遇したことを明かした。

偶然にも親友の村重の後ろの席に座っていた丸山だが、「大人なので寝起きドッキリとかしないで寝かしときました」とつづっていた。

また、丸山は今回の投稿でギリシャ・サントリーニ島やイギリス・ロンドンなどを満喫する様子を写真で伝えている。

この投稿に、「すごい偶然ですね」「びっくりです」「まさか親友が前の席に座っているなんて」「やっぱりもってますね」「レ・ミゼラブル観劇羨ましい」「行動力が素晴らしいです」などのコメントが寄せられている。

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