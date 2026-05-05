ロックバンド・サカナクションの山口一郎が、4月28日深夜放送のニッポン放送『サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン』(毎週火曜25:00～27:00)で、プロ野球・中日ドラゴンズのレジェンドである福留孝介氏との思いがけない出来事を明かした。

山口一郎

熱心な中日ファンで知られる山口は、「仕事をしてると、試合がもう始まっちゃってたり、終わっちゃってたりする。その間って結果を見ないようにするのよ。やっぱり家に帰ってから最初から見たい。なるべく結果は知りたくないわけ」とこだわりを語った。

先日、NHKでラジオ収録を終えたのが23時頃だったといい、「よし帰ったら野球見るぞと。お風呂に浸かりながらドラゴンズ見るぞ、(試合結果は)どうだったかなってワクワクしてた」と胸を躍らせていた。

そんな中、局内の廊下で福留氏と遭遇。「俺は『あっ!』てなったのよ。で、うれしかったのが、福留さんも…あの福留孝介がだよ! 『山口さんこんばんは』って認識してくれてたの!」と興奮気味に回想。ただ、その直後に「きょうドラゴンズ勝ちましたよ。良かったですね、山口さん」と試合結果を伝えられてしまったという。

思わぬ“ネタバレ”に、「いやいや、俺は家でお風呂で野球を見るのが楽しみだったの! 福留さん」と肩を落としつつも、「だけど福留さんにネタバレされるならもう全然OK」と中日ファンならではの本音も。そのうえで、「まさか福留さんにネタバレされるとは思ってなかったですね」と振り返っていた。