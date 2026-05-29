お笑いコンビのドンデコルテ(渡辺銀次、小橋共作)が23日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。
渡辺銀次がラジオを聴けない理由
小橋が「2時間やってみてどうだった?」と『オールナイトニッポン』を担当した感想を聞くと、渡辺は「一瞬だった」「いつもは1時間、1時間(に分けて)しゃべったりするじゃん? それより疲れないな」と振り返りながら、「これでホテル帰って横になったらめっちゃ疲れてるんだろうけど(笑)」と予想。小橋もそれにうなずき、「願いとしては飛行機の中でこの楽しさと疲れを抱えたまま、飛行機に乗ってる時間まるまる睡眠できるのが完璧」と願った。
さらに、渡辺が「最高の時間を過ごさせてもらった」としみじみと語ると、小橋は「トレンド1位にもなれたことだし、これはもうレギュラー決定じゃない? だって前代未聞でしょ。4時台にトレンド1位になった芸人って。誰にも不可能とされてるんだから(笑)」と自画自賛。渡辺も「いなかったことにしよう!」「今までひと組もいなかったことにしましょう」と乗っかった。
なお、渡辺は普段ラジオをほとんど聴かないそうで、「令和だったら何か病名がつくかもしれないけど、視覚情報にめっちゃ気を取られて、(ラジオを)聴いていられなくなるんだよ。見えてるものとか、ラジオ以外の音とかに反応してしまって、(ラジオの内容を)聴き逃した! ってなっちゃう。だから、ながら聴きができない」と告白。
そして、「目をつぶるとか、スマホの黒い画面を観るとか(しないと聴けない)。何回もチャレンジしたんだよ。芸人たるもの憧れはあるじゃない? 聴こうとはするんだけど、ちゃんと聴けたことが全然ない」と話していた。
【編集部MEMO】
『オールナイトニッポン』は、ニッポン放送をキーステーションに全国ネットで放送されていラジオ番組。通称『オールナイト』『ANN』。『オールナイトニッポン0(ZERO)』、『オールナイトニッポンGOLD』、『オールナイトニッポンX』など、『オールナイトニッポン』ブランドで多くの番組が放送されている。また、『オールナイトニッポン0』は、ライブ配信アプリ「17LIVE(イチナナ)」で放送と同時に映像でも配信中。放送後には「17LIVE」限定のアフタートークも配信されている。