お笑いコンビのドンデコルテ(渡辺銀次、小橋共作)が23日、ニッポン放送のラジオ番組『オールナイトニッポン0(ZERO)』のパーソナリティを担当。番組放送後、ライブ配信アプリ｢17LIVE(イチナナ)」でアフタートークが配信された。

ドンデコルテの小橋共作と渡辺銀次 =17LIVE提供

渡辺銀次がラジオを聴けない理由

小橋が「2時間やってみてどうだった?」と『オールナイトニッポン』を担当した感想を聞くと、渡辺は「一瞬だった」「いつもは1時間、1時間(に分けて)しゃべったりするじゃん? それより疲れないな」と振り返りながら、「これでホテル帰って横になったらめっちゃ疲れてるんだろうけど(笑)」と予想。小橋もそれにうなずき、「願いとしては飛行機の中でこの楽しさと疲れを抱えたまま、飛行機に乗ってる時間まるまる睡眠できるのが完璧」と願った。

さらに、渡辺が「最高の時間を過ごさせてもらった」としみじみと語ると、小橋は「トレンド1位にもなれたことだし、これはもうレギュラー決定じゃない? だって前代未聞でしょ。4時台にトレンド1位になった芸人って。誰にも不可能とされてるんだから(笑)」と自画自賛。渡辺も「いなかったことにしよう!」「今までひと組もいなかったことにしましょう」と乗っかった。

なお、渡辺は普段ラジオをほとんど聴かないそうで、「令和だったら何か病名がつくかもしれないけど、視覚情報にめっちゃ気を取られて、(ラジオを)聴いていられなくなるんだよ。見えてるものとか、ラジオ以外の音とかに反応してしまって、(ラジオの内容を)聴き逃した! ってなっちゃう。だから、ながら聴きができない」と告白。

そして、「目をつぶるとか、スマホの黒い画面を観るとか(しないと聴けない)。何回もチャレンジしたんだよ。芸人たるもの憧れはあるじゃない? 聴こうとはするんだけど、ちゃんと聴けたことが全然ない」と話していた。