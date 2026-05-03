「泣いたよ」「カッコ良すぎるよ」スリムクラブ・真栄田賢が、俳優・北村一輝と焼き鳥店で偶然遭遇した際の出来事を、自身のXで回顧。北村が真栄田に告げずに会計を済ませ、さらに多めに支払いをして店を後にした対応に称賛の声が集まっている。

スリムクラブ真栄田、焼き鳥をごちそうしてくれた北村一輝に直接お礼

スリムクラブ真栄田賢

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真栄田は3月5日に、昨年に相方・内間政成と焼き鳥屋に行った際のエピソードを投稿。「1時間くらい楽しく、結構たくさんお酒飲んでた頃にさ、ガラガラガラっと店の扉が開き、なんと、俳優の北村一輝さんが入ってきたのよ」と、偶然にも北村と遭遇したことを明かした。

緊張しながらも内間と2人で挨拶に行ったという真栄田は、「北村さんめっちゃ良い人で、俺らなんかと話してくれてさ、超嬉しかったのよ」「沖縄の話したりさ、本当に幸せで楽しかったよ」とその優しい人柄に触れる。

さらに真栄田は、北村が店を後にする際に2人の会計まで済ませてくれていたことも告白。「北村さんが、僕が店出てもまだ飲むと思うんでと、プラスでお金置いてかれて、僕が店出るまでお2人に言わないで」と北村が店の大将に伝えていたことも明かし、「泣いたよ。。」「カッコ良すぎるよ。。」「未来のお金まで。。」と喜びをあらわにした。

また、北村は、Netflix『地面師たち』で情報屋の竹下役で怪演を見せていたが、真栄田は「その後、『地面師』で北村さんを観ても、『この人は良い人だ!』と心で叫ぶ自分がいました」とつづっている。

そして、4月25日に同投稿を引用する形でXを更新した真栄田は、北村との2ショットを公開。「昨日、北村一輝さんに直接お礼が言えました」と昨年のお礼を無事伝えられたと報告した。

この投稿には「本物の良い漢」「こんな大人になりたい」「北村さんかっこよすぎる」といった声が寄せられ、同投稿は現在までに表示回数が148万回を超えるなど反響を呼んでいる。

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