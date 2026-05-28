お笑いコンビ・見取り図のリリーが、27日に放送されたTBSラジオ『スタンド・バイ・見取り図』(毎週水曜24:00～)で、結婚を発表した。

見取り図のリリー

相方・盛山も感嘆「カッケー!」

番組中盤、トークの流れの中でリリーが、「あの……あと、結婚しました」とさらっと報告。突然の告白に、相方の盛山晋太郎は、「今、なんて言った? 結婚したって言った?」と驚きを隠せなかった。

その後、リリーは、「紆余曲折ありましたけど、先日、籍を入れました」と改めて説明。盛山が証人を務めたことも明かされた。お相手については、「フライデー“襲撃”の」と告白。リリーは昨年、元岡山放送の今川菜緒アナウンサーとの交際が報じられていた。

また、結婚を決意した理由を聞かれると、「この時代、言い方難しいですけど、“男の責任”ですね」と吐露。「週刊誌に出て結構迷惑かけた。迷惑かけてんで、本当に」と口にした。

続けて、「俺らって20年やってるから、何言われようが免疫ある。芸人の中でも俺らは言われやすい。だから慣れてるけど」としつつ、お相手については、「あることないことも言われるし。心ない意見とかもやっぱ……。週刊誌出たら、俺みたいなやつの相手として言われるの。直で」と芸能人ならではの苦労も。

そして、「結構メンタル的に落ちて、一時期爆発した時があったの。『本当にしんどい』って。そのときに、責任取るしかないなと思って、『分かった。別に仕事辞めてええけど、俺が結婚するわ』って」と回顧。これに盛山は「カッケー!」と感嘆しつつ、「俺、お前にそんなん言われたことない。『俺が責任取るわ』って、言ったことあるか?」と笑っていた。

なお同番組は、放送後1週間以内であればradikoタイムフリーで聴取可能(エリア外の場合はプレミア会員のみ)。