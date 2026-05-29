お笑いコンビ・ナイツの塙宣之が、26日に放送されたニッポン放送『ナイツ ザ・ラジオショー』(毎週月曜～木曜 13:00～)に出演。阿部慎之助が逮捕され、巨人の監督を辞任したニュースに触れた。

塙宣之

「分かんなくなっちゃってんの、もう…」

巨人ファンとしても知られる塙は、「どうしたらいいの? 分かんないんだよ。分かんなくなっちゃってんの、もう……」と混乱した様子。逮捕の一報を知ったのは、一緒に飲みに行った後輩芸人からのお礼メールだったといい、「丁寧に『全部おいしかったです。ありがとうございました』ってメールが来て。その下に『阿部慎之助さんが逮捕されたの驚きましたね』って来てたから。『意味わかんなすぎるボケしてんな、コイツ』と思って」と当初は信じなかったという。

しかし、帰宅後に改めて携帯でニュースを見たようで、「え? 冗談でしょ……」と当時の心境を吐露。また、橋上秀樹が代行監督を務めることについても触れ、「まだ結構シーズン長いから。まあ、頑張ってもらいたいよね、ここから選手たちも本当に。もちろん応援する」とエールを送った。

そのうえで、「ちょっとビックリ。今までこんなことないからどうしたらいいんだろうね? もう分かんない本当に」と改めて胸中を漏らし、「これ以上、真面目にやるべきか、ボケていいのかもわからない」と語っていた。