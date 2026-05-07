「自暴自棄って言うのかもしれないけど……」お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、フラれるとテンションが上がる理由を語った――。

又吉直樹

「とてつもないやる気が湧いてくる」「これ、何なんやろ?」

4月29日に更新されたYouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、「フラれるとテンションが上がる」と切り出した又吉。「フラれるとめちゃくちゃ悲しい。自分が否定されたような感覚になる」というが、「そのあとに、とてつもないやる気が湧いてくる」そうで、「これ、何なんやろな? めっちゃテンション上がる」と不思議そうに話した。

続けて、又吉は、その理由について考察。年齢を重ねた今、「若いころみたいにバカにされにくくなってる分、役割として、ちゃんとしてるように見せなあかん」といい、「実は、無自覚にとんでもないフラストレーションが溜まっている」と吐露。フラれることで、「自分はちゃんとしている。フラれるわけがない」という思い込みが、「全部嘘やん! ってなるんです(笑)」と話し、「この全部嘘やん! のときの解放感。そやんな～みたいな」とつぶやいた。

フラれたときに本当の自分を再確認することで、又吉は、「ちゃんと何者でもない。何もわかってないし、本当のことなんて何もできてない。それが証明された。だから、自由だ!」という気持ちになるという。人生を“スタンプ集め”に例え、「やるべきことをやってたはずが、途中からスタンプ集めに行ってるような感覚になってる」と語り、「それをやめれる。自暴自棄って言うのかもしれないけど、その気持ちよさでテンションが上がる」と説明していた。

視聴者からは、「私も解放されたところです! 笑」「フラレてテンション上がるのちょっと分かる…」「フラれてすぐは辛いけどそれを受け入れた時に謎の解放感あります」「2～3日後から徐々にテンションが上がってきますよね!」「分かる。振られたあとの開放感やばい」「め～っちゃ分かります!」など、共感の声が寄せられている。