「イキってるときにダメ出しはキツい」お笑いコンビ・ピースの又吉直樹が、高級寿司店での“赤面エピソード”を語った――。

又吉直樹

「人柄は値段に反映されてない」「そこのブレは運」

25日に更新されたYouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』では、飲食店の話題に。「たまに高級な飲食店に行くことも、連れて行ってもらうこともある」という又吉だが、「料理はおいしいじゃないですか。内装も素敵やなって感じやけど。大将なのかマスターなのか、人柄まではコントロールできない」「そこは料金に反映されてないけど、マイナスもあり得る」と飲食店での不満をもらした。

飲食店の店主について、又吉は、「めっちゃ面白くて、質問に何でも答えてくれて。その人がいるだけで、料理がおいしくなる場合はプラスじゃないですか。それが料金に反映されてないのは、お客さん側はメリットでしかない」とする一方、「なんか高圧的とか、緊張感があって。楽しい雰囲気になりにくい場合はマイナスですよね」と説明。「お客さんに対して不愛想やし、その分(料金を)引いておこうとは誰も考えてないですよね。数値化されない愛嬌とか、ユーモアとかそういう部分が……」と自身の考えを吐露した。

続けて、又吉は、若手芸人を連れて高級寿司店を訪れたときのエピソードを回顧。後輩にアドバイスをしていたところ、大将から、「バラエティでもっとしゃべったほうがいいですよ」とツッコまれたといい、「俺、後輩にめっちゃカッコつけて、“こういうときはこうやで”とか、いろいろ言ってたのに。お寿司屋さんの大将にダメ出しされてるやんみたいな。今はやめてくれ! 後輩の前では」と苦笑い。後輩の前で恥ずかしい思いをし、「そういうときは、正直まけてほしい。ダメ出しするんやったら」と苦々しく振り返った。

「1人で行ってるときやったら、ありがたいですよ。“ありがとうございます。頑張ります”って言うけど」としつつ、「“顔”があるじゃないですか。わかるじゃないですか。コイツちょっとイキってしゃべってんな～みたいな。イキってるときにダメ出しはキツい」と空気が読めない大将に苦言を呈した又吉。「人柄は値段に反映されてない。そこのブレは運。ラッキーなときもあるし、よくないときもあるし。基本的に、残ってるお店とか人気のお店は、人柄もいいところが多いんでしょうけど……」と思案顔で締めくくっていた。