「彦摩呂さんより、木村拓哉さんより影響あった人、誰やと思います?」お笑いコンビ・千原兄弟の千原ジュニアが、飲食店ロケにまつわるエピソードを語った――。

千原ジュニア

フット後藤も「へえ～」と感嘆

千原は、20日に更新されたYouTubeチャンネル『ざっくりYouTube』に出演。有名人が訪れる飲食店の話題になり、「誰かが言うてた。“テレビで取材来て、彦摩呂さんより、(ホンジャマカ)石塚さんより、木村拓哉さんより影響力あった人、誰やと思います?”みたいな」と語り、「お店で一言。食べて“うまい”って言うただけで、もう比べものにならへん。この人が“うまい”って言うたときだけは、ホンマにドーンッて全然下がらへんかったって言うんです。お客さんが」と続けた。

その人物とは、料理人としても知られた俳優でタレントの梅宮辰夫さんだと明かすと、フットボールアワーの後藤輝基は、「へえ～」と感嘆の声。千原は、「ああ! ドロンズの石本くんが、馬肉屋やってるやん。いろんな番組でロケに来てもろうたけど、梅宮さんのときだけは、むちゃくちゃ人来たって」とエピソードの出所を思い出した様子で、「そういう説得力が。年齢もあって」と梅宮さんについて語ると、後藤も、「あるんでしょうね」と納得の表情を浮かべていた。