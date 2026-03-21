「こっちは本来わからない話というか……。それでめっちゃキレられた」タクシー乗車時の苦い記憶を打ち明けたのは、お笑いコンビ・ピースの又吉直樹。15日、公式YouTubeチャンネル『ピース又吉直樹【渦】公式チャンネル』で、タクシー運転手にブチギレされたエピソードを明かした。

又吉直樹

タクシーは同じ料金でも「個体差がある」

「めっちゃいい運転手さんもいるし、なんかしんどいなぁっていうときもある」とタクシー運転手の“質”に言及した又吉。タクシーに乗車する際、カーナビ入力をお願いすることはないそうで、「○○なんですけど、住所教えたほうがいいですか? って聞く」という。しかし、時たま、「ナビで下の番地が出てこない」と言われることがあるといい、「“ナビ使ってください”とは言ってないから。なんて説明しようかな? みたいな。こっちは本来わからない話というか……。それでめっちゃキレられたことがある」と困惑気味に語った。

あるとき、タクシーに乗車すると、目的地とは違ったため、又吉は、「これ反対側じゃないですかね?」と指摘。すると、運転手に「ナビで出てこなかったから」と言い訳され、「僕は住所をお伝えしただけで、それをナビに入れるかどうかは運転手さんの判断だと思うので……」と返したという。運転手は、「言ってましたよ! ナビ入れてくださいって」と激高していたそうで、「言ってないけどなと思って」と苦笑い。一方で、「楽しい運転手さんもやさしい運転手さんもいっぱいいる」とし、「だから、個体差がある」と逡巡した。

また、「タクシー運転手さんの給料上げたらいいと思う。あんな高いし、あんな過酷やねんから。もっと上げたら、いろんなことが改善されそうな気がする」と語った又吉。厳しい試験がある英・ロンドンの「ブラックキャブ」を例に挙げ、「ナビ入れんと、1番最短の距離で行ってくれる」と称賛。続けて、「多分、給料がいい」と想像し、「そこで働きたいから、めちゃくちゃ頑張って地図を覚える。これは会社としてもいいじゃないですか」「みんな乗りたがるし、運転手さんも金が儲かるっていう相乗効果でいいほうに行ってる」と話していた。