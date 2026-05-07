「本当に悔しかった……」お笑いコンビ・さや香の新山が、アイドルグループ・&TEAMとの共演を振り返った――。

「そこから総崩れ。全部飛んだ」「頭が真っ白で」

4月22日放送の日本テレビ系『有吉の壁』で、人気企画「なりきりの壁を越えろ! ご本人登場選手権」に出演した新山。&TEAMのメンバーに“なりきり”、「FIREWORK」を披露して笑いを誘った。しかし、同月30日に更新されたYouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』で、「本当に大失敗……」とポツリ。本番まで何度もダンス練習を重ね、「これはいける!」と自信満々だったが、「やったことないミスして。歌い出しですごくミスって……」とこぼした。

歌い出しでつまずいてしまった新山は、大パニック。「そこから総崩れ。全部飛んだ」と打ち明け、「頭が真っ白で。あんだけ練習したのに、体に馴染ませてたのに。全部飛んで、前の人を見ながら真似してる状態でしたもん」と吐露。「本当に悔しかった」とショックから立ち直れない様子で、「マジでいきなり終わったもんな。めっちゃ練習していきなり終わった」「前の人が右手上げたら、自分も右手上げるぐらいの。何も残ってへんから、頭に」とぼやき続けた。

また、共演した&TEAMについても言及。「レベルが高すぎた。&TEAMヤバい」と感嘆した新山は、「Kくんとか、ホンマにヤバいっすね。男でもさすがに、カッコいい! ってなりますね。あれはカッコいいなぁ」「ダンスとかやってるの見たら、さすがにカッコええ! ってなる」と“カッコいい”を連発。ダンスを覚えたあと、ミュージックビデオを観たといい、「同じやつ!? 違いすぎるやん! って。カッコええ……って見とれてしまうぐらい。ホンマに同じ生き物か? って」と衝撃を明かした。

「悔しかったなぁ。もし次あったら、リベンジしたい気持ちもありつつ、半分心が折れてる気持ちもありつつ……」と後悔しきりの新山。コメント欄には、&TEAMのファンから、「モノマネしてくれてファンは大感謝ですよー!」「めちゃくちゃ笑いました!」「ほんとに面白すぎて何回も見てます!」「爆笑しました」「皆さんのダンス感動しましたよ!」「また一緒にダンスしているところ見たいです!」「いつかまた共演してください!!」など、温かい励ましの声が寄せられている。