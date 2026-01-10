お笑いコンビ・さや香の新山が1日、公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を更新。昨年12月28日に行われた有馬記念の馬券的中を報告した。
2022年の有馬記念でも740万円を的中
新山は、3連単軸2頭ながしマルチで2万4,000円分の馬券を購入。払戻金額が105万3,680円となる“帯馬券”を的中させ、「福岡の劇場の合間で買ってんけど。結構1年ぶりぐらいに買って。800円が105万円になった。トータル5万円入れててんけど。800円をいっぱい買ってた」と説明。実は、2022年末の有馬記念でも、740万円を的中させており、「『M-1』でウエストランドさんに負けて。10日後に740万円的中して。人生で2回目の“帯”を、今回の有馬記念で当てた」と誇らしげだった。
大学時代から、競馬にいそしんでいるという新山。今回は、2番人気のダノンデサイル、12番人気のコスモキュランダの2頭軸で3連単マルチを購入。「12番人気やから相当来ない」としつつ、「俺の買い方、絶対に穴やねん。740万円当たったときも、14番人気を軸にしてて。穴でラッキーでデカいやつを狙いにいく。だから、目の前の勝負を捨てていく。これが1つポイント」と熱弁。「絶対にそのレースで勝ちにいかない。トータルで勝てたらええなって考え方」と競馬におけるマイルールを紹介した。
続けて、2つ目のポイントとして、「馬を好きにならない」と語り、「好きになったら、予想に自信がついてくるというか。少なく・固く・デカくいっちゃう。トータルでドデカいのラッキーで当たったら回収できるという考え方と、真逆になっていく」と吐露。「感情移入したら楽しいけど」としながら、「それこそ漫才好きすぎて、賞レースで負けるみたいな。好きになりすぎずに、引きで見てるほうが勝負事は勝てる。それは競馬で学んだ」「愛は持ったらあかん。漫才も一緒やねん」と持論を展開していた。
視聴者からは、「新山さんの勝負論きけてご利益ありすぎる」「競馬の本質な気がする」「今度から新山流でやってみます」「新山さんの穴を買う度胸が羨ましいです」「馬を好きにならないってのは大切やな」などの反響が寄せられている。
【編集部MEMO】
さや香・新山は、2024年4月に公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を開設。「M-1に必要な美学」「【さや香新山の恋愛相談】彼女の推し活、どこまで許せる?」「【禁煙】人生最後の一本を吸う新山」など様々な動画を配信し、2025年2月にアップした「『一口ください』と言って食べたCoCo壱が10辛ドッキリ」は120万再生を突破している。