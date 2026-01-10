お笑いコンビ・さや香の新山が1日、公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を更新。昨年12月28日に行われた有馬記念の馬券的中を報告した。

2022年の有馬記念でも740万円を的中

新山は、3連単軸2頭ながしマルチで2万4,000円分の馬券を購入。払戻金額が105万3,680円となる“帯馬券”を的中させ、「福岡の劇場の合間で買ってんけど。結構1年ぶりぐらいに買って。800円が105万円になった。トータル5万円入れててんけど。800円をいっぱい買ってた」と説明。実は、2022年末の有馬記念でも、740万円を的中させており、「『M-1』でウエストランドさんに負けて。10日後に740万円的中して。人生で2回目の“帯”を、今回の有馬記念で当てた」と誇らしげだった。

大学時代から、競馬にいそしんでいるという新山。今回は、2番人気のダノンデサイル、12番人気のコスモキュランダの2頭軸で3連単マルチを購入。「12番人気やから相当来ない」としつつ、「俺の買い方、絶対に穴やねん。740万円当たったときも、14番人気を軸にしてて。穴でラッキーでデカいやつを狙いにいく。だから、目の前の勝負を捨てていく。これが1つポイント」と熱弁。「絶対にそのレースで勝ちにいかない。トータルで勝てたらええなって考え方」と競馬におけるマイルールを紹介した。

続けて、2つ目のポイントとして、「馬を好きにならない」と語り、「好きになったら、予想に自信がついてくるというか。少なく・固く・デカくいっちゃう。トータルでドデカいのラッキーで当たったら回収できるという考え方と、真逆になっていく」と吐露。「感情移入したら楽しいけど」としながら、「それこそ漫才好きすぎて、賞レースで負けるみたいな。好きになりすぎずに、引きで見てるほうが勝負事は勝てる。それは競馬で学んだ」「愛は持ったらあかん。漫才も一緒やねん」と持論を展開していた。

視聴者からは、「新山さんの勝負論きけてご利益ありすぎる」「競馬の本質な気がする」「今度から新山流でやってみます」「新山さんの穴を買う度胸が羨ましいです」「馬を好きにならないってのは大切やな」などの反響が寄せられている。