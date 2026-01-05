お笑いコンビ・さや香の新山が昨年12月22日、公式YouTubeチャンネル『さや香新山の夢の泉【公式】』を更新。『M-1グランプリ2025』で個人的に面白かったコンビなどについて語った動画の再生数が25万回、コメント数は430件を突破した。

「一番ブッ刺さった」「0票は嫌やな…」

昨年12月21日にABCテレビ・テレビ朝日系で生放送された同大会では、たくろうが21代目王者に。新山は、「めちゃくちゃ面白かった」と絶賛しながら、「僕、個人的には、ドンデコルテさんが一番ブッ刺さった」と告白。最終決戦には、エバース、たくろう、ドンデコルテが進み、「たぶんウケ的に、たくろうが優勝する」と思いつつも、「誰かドンデコルテさんに票入れてくれへんかなって」「ドンデコルテさんが0票は嫌やなって思うぐらい」と正直な心境を明かした。

「全員面白かったうえで、個人の好みではドンデコルテさんが僕の中では一番、一位やった」と語った新山。「あのキャラクターって、今まで意外となかった。あれを成立させてんのすごいなって。ワードも全部仕上がってたし」「あのキャラって新しい。なんかすげー難しいキャラを成立させてるのが、ちょっとレベル高すぎて……」と“ブッ刺さった”理由を説明。最終決戦で1票を獲得したドンデコルテに、「エグかったな～」「しかも、まだ進化しそう」と称賛が止まらなかった。

また、同大会について、「今までは、まだワンチャンぐらいどっかのタイミングでって思ってたけど……」としながら、「もうとんでもないハイレベル。ホンマに過去最高って言ってもいい」「おぞましいって言うんかな? ゾッとする大会になってきた。ちょっとレベルが。僕らが出てたときより、さらに段階上がってる」と戦々恐々。「僕らとは全然レベルが違いますね。すごすぎる。みんなすごいわ」とつぶやき、「あのハイレベルに挑戦するってだけでもすごいなって。胸がグッとなりました」と感動した様子で締めくくっていた。

視聴者からは、「ドンデコルテを評価してんのなんか嬉しい」「山内さんの色々考えた末の一票めっちゃよかった～」「ドンデコルテに関して全く同感」「私もドンデコルテ、初見でブッ刺さりました」「個人的にもドンデコルテはアツかったっす」「ドンデコルテおもしろかった!」など、共感の声が寄せられている。