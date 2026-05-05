「あんまり2ショットとかを……」俳優の仲里依紗が、結婚当初の知られざるエピソードを明かした――。

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中尾明慶&仲里依紗夫妻、10年前の秘蔵写真を公開

4月25日に更新されたYouTubeチャンネル『仲里依紗です。』には、夫で俳優の中尾明慶がゲスト出演。4月18日に、13回目の“結婚記念日”を迎え、仲は、「結婚13年目で～す! イエ～イ! おめでとう～!」と笑顔で祝福。中尾が、10年前のプリクラやプライベート写真など、“秘蔵ショット”を公開すると、「本当にヤバくない!? 髪型、何それ?」「なんでそんなの持ってんの(笑)。もうヤダ～」「私たち、代謝落ちてない? なんか痩せてるじゃん」と照れながら大笑いした。

また、当時インスタグラムで公開した2ショット写真も披露。仲は、「謎に半分にして上げたやつ。これでかなりフォロワーが増えました。ありがとうございます」と感謝しながら、「あんまり2ショットとかを、一応上げちゃダメっていう風になっていて。これだったらよくね? って上げたんだよね」と告白。2ショットを無理やり半分にした写真を、それぞれ公開したといい、「みんながそれをスクショして、くっつけてくれて。そしたら、きれいな2ショットになって、あんまり意味がなかった」と苦笑していた。

視聴者からは、「10年前のプリクラとか写真とか良すぎる」「キツネさんがニッコニコで10年前の写真出してるの愛を感じる」「お互い大好きなのが伝わってきてニヤニヤしてる」「時間が経っても大好きなんだな……素敵だな……」「旦那のスマホに若い時の奥さんの写真(しかも一枚は寝てる時の隠し撮り)あるの、愛が深すぎる」「仲睦まじくてめっちゃいい」「きつねさんがずっと里依紗ちゃん向いてるのかわいい」など、多数の反響が寄せられている。

【編集部MEMO】
仲里依紗は、2020年3月に公式YouTubeチャンネル『仲里依紗です。』を開設。チャンネル登録者数は200万人を超え、総再生数は8億回を突破。仕事現場の密着やプライベート旅行、爆買い、メイク、雑談など様々な動画を配信している。

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