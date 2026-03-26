「最近、多いのがさ……」お笑いタレントの有吉弘行が、街中での“困りごと”をぼやいた――。

有吉弘行

「変な人は、“うわっ!”みたいな顔して」

22日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「最近、多いのがさ、どっか歩いてたり、信号待ちしてたりとか、飯食ってたらさ。まあ、声かけてくる人もいるけど……。もう変な人は、“うわっ!”みたいな顔して」と語った有吉。街中で気づかれると、「“すみません”ってちょっと頭下げて。“すみません、子供いるんで……”みたいな」対応をするというが、「すぐバーッとLINEしてさ。隣のヤツにLINEで、“有吉いるよ!”みたいに見てくんのヤダな～」とこぼした。

「なんか、バレてないみたいな感じなんだよな。俺の顔見て、すぐやってるってことは、もうわかるじゃん。まあ、いいけどさ」と苦笑した有吉。さらに、「この前、中国の人にも写真撮られて……」と明かすと、アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治が、「世界ですごいらしいです。『有吉の壁』が」と“真偽不明”の情報を提供。有吉は、「ええっ? 嘘だよ! うれしいデマだね」と返しつつ、「だから、俺の写真撮ってくれたのか～。文句言ってるのに、なんかうれしい話になってるじゃないか(笑)」と上機嫌で結んでいた。