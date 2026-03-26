「最近、多いのがさ……」お笑いタレントの有吉弘行が、街中での“困りごと”をぼやいた――。
「変な人は、“うわっ!”みたいな顔して」
22日のJFN系『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』(毎週日曜20:00～21:55)で、「最近、多いのがさ、どっか歩いてたり、信号待ちしてたりとか、飯食ってたらさ。まあ、声かけてくる人もいるけど……。もう変な人は、“うわっ!”みたいな顔して」と語った有吉。街中で気づかれると、「“すみません”ってちょっと頭下げて。“すみません、子供いるんで……”みたいな」対応をするというが、「すぐバーッとLINEしてさ。隣のヤツにLINEで、“有吉いるよ!”みたいに見てくんのヤダな～」とこぼした。
「なんか、バレてないみたいな感じなんだよな。俺の顔見て、すぐやってるってことは、もうわかるじゃん。まあ、いいけどさ」と苦笑した有吉。さらに、「この前、中国の人にも写真撮られて……」と明かすと、アシスタントのぐりんぴーす・落合隆治が、「世界ですごいらしいです。『有吉の壁』が」と“真偽不明”の情報を提供。有吉は、「ええっ? 嘘だよ! うれしいデマだね」と返しつつ、「だから、俺の写真撮ってくれたのか～。文句言ってるのに、なんかうれしい話になってるじゃないか(笑)」と上機嫌で結んでいた。
【編集部MEMO】
2010年4月から放送中のラジオ番組『有吉弘行のSUNDAY NIGHT DREAMER』。有吉弘行と様々なアシスタント芸人が、軽快なトークを展開する。番組テーマは「ストレス解消性バラエティ」で、日曜夜に笑える“毒”を有吉が提供する。