「これからの新しい人生も楽しもうぜ!」元K-1王者でタレントの魔裟斗が、“引退試合”を終えた武尊へ熱いメッセージを送った――。

魔裟斗

「いろんな苦悩があったなかでの今日」「有終の美を飾った」

4月29日、東京・有明アリーナで行われた「ONE SAMURAI 1」フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦で、ロッタンに勝利した武尊。現地解説していた魔裟斗は、翌30日に更新したYouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』で、「いい試合だったね～」と回想。武尊は、同試合での“引退”を宣言しており、「いろんな苦悩があったなかでの今日だよね」「有終の美を飾った。武尊のファイターとしての第1章が今日終了」としみじみつぶやいた。

続けて、「日本のキックボクサーが、今日の試合を見て刺激をもらったと思う」「子供たちが、“武尊カッコいいな”って。キックボクシングやりたい! と思って、キックボクシングジムに入会する子供もいっぱいいる」と同試合が与える影響について語り、「こうしてまた格闘技の歴史がつながっていくんだろうなぁ」と感慨深げ。格闘界を盛り上げた一戦だったとし、「今日の勝利は、そういった意味でも、非常に大きな勝利だったんじゃないか」とうれしそうに話した。

また、「武尊は、すごい殴り合い・打ち合いするから、頭にダメージとか起きてもおかしくない。何もなく正常な状態でリングを降りることができて……。結婚したばっかりだしね」と安堵した魔裟斗。「ここからまた新たな第2章が。人生のね」と話し、「選手をやめたあとの活動っていうのは、また新たな戦いだから。俺も、引退していろんな試練があったけど。格闘で培ったガッツがあるから、乗り越えて来れた。きっと武尊なら、次の人生も絶対うまくいく」と鼓舞。

魔裟斗は、人生の“先輩”として、「これからの新しい人生も頑張れというか、楽しもうぜ!」と笑顔で伝え、「本当に20代、30代、頑張ってきたからね。40代、めちゃくちゃ楽しいぜ。47歳、最高に楽しいよ(笑)。きっと武尊も、そういう人生が待ってる」と心強いエール。最後に、「武尊の試合は全部、1番前で見てきたからね」「本当に長い間、楽しませてくれてありがとう」と感謝しつつ、「おつかれさまでした。これからの人生楽しいよ」と労って結んでいた。

視聴者からは、「まじで感動した」「やべえクソ泣ける」「ものごっつ痺れた」「武尊に送った言葉カッコ良すぎる」「最高のコメント」「魔裟斗いい先輩やな～」「この人のコメントを1番待ちわびてた!!!」「K-1新旧エース同士がこの関係性なのほんと好き」「最高の試合を終えた武尊に対して、これからの人生更に楽しいよって最高の言葉過ぎないか」など、称賛の声が上がっている。