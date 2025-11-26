元格闘家でタレントの魔裟斗が、YouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』で25日に公開された動画に出演。井上拓真と那須川天心の試合を観戦した感想を語った。

魔裟斗

初黒星の那須川天心にエール

試合結果を受け、魔裟斗は「攻めてる感じをポイントにしたってことだね。空間を支配してるというよりは」と分析。

続けて、「天心、初の黒星。勝つかなと思ってたけどね」とこぼしつつ、「1ラウンド目は(井上選手の)パンチが全然当たらなかったけど、これが12回というラウンドで、1、2回は距離がつかめてなくてもいいやっていう。12回の中で勝負するっていう」と解説した。

また、魔裟斗は「ボクシングに来て、試練を感じたことをなかったけど、初めての挫折なんじゃない?」と、那須川の心中を推察。その上で、「なかなか甘くなかったね。天心がこのままの勢いでいくのかなと思いきや、これが12ラウンドの難しい勝負なのかなという気がするよね。ボクシングは奥が深い」と話した。

さらに、「後半にいくにつれて、パンチのパワーの違いを感じるような気がしたよね。井上選手のほうがパンチのパワーがあるなっていう。前半はそんなふうに感じなかったけど」と自身の印象を述べながら、「天心もまたもう一回頑張ってほしい」「ある意味、強くなるチャンスでもあるからね。壁にぶち当たったときに、その壁を乗り越えるためにどうすればいいかって考えるから。強くなって帰ってくる天心を楽しみにしようという感じですかね」とエールを送っていた。