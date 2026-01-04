元格闘家でタレントの魔裟斗が昨年12月23日、YouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』を更新。視聴者からの“人生相談”に答えるなかで、武尊の結婚式スピーチ秘話を明かした。

32歳男性の悩み「独立しようか迷っている」

公開された動画では、「独立しようか迷っている」という32歳男性のお悩みを紹介。妻と子供がいるため、「独立して失敗したら……と思うと一歩が踏み出せない」とアドバイスを求められた魔裟斗は、「成功すれば年収10倍もいける。もちろん、失敗のリスクもある」と逡巡。スタッフが、起業して10年続く可能性は6％だと伝えると、「100人起業したら、94人が失敗する。うまくいけばいいけど、失敗したときに家庭も失う可能性もある。お金が原因で離婚することもめちゃくちゃあるでしょ」とズバリ指摘した。

「とはいえ、挑戦しなければ成功もないし。難しいよね」と考え込んだ魔裟斗。「やろうとしてるってことは、勝算があると思ってるんでしょ?」と問いかけ、「勝算がなかったら、そう思わないもんね。できるかな? 大丈夫かな? みたいに、ギャンブル的なやつだったらやめたほうがいいかもしれないけど。ものすごい自信があるんだったら、いいんじゃないの」とエールを送った。

そんな魔裟斗は、武尊の結婚式に出席した際のエピソードを披露。当日は、“乾杯のあいさつ”を任されたが、「俺、めちゃくちゃ練習するからね。1人で300回は練習したよ。マジで。この乾杯のあいさつは絶対に失敗できないなって思ったから」と自負。「車の中でも何度もやってるし、家の中でも何回もやったし」と続けながら、「そのくらい“絶対に失敗できない”という状況を理解して、自信と下準備ができるかっていうのは大事なこと」と熱心に伝えていた。