夫の不倫相手が、まさかの身内だったら──。元格闘家でタレントの魔裟斗が、あまりにも重い悩みに向き合った。16日更新のYouTubeチャンネルで寄せられたのは、「夫が3歳年下の妹と不倫していた」という30代女性からの相談。その内容に魔裟斗は思わず言葉を詰まらせながらも、極めて現実的な持論を語った。

魔裟斗

「妹との親密なやり取りが見つかった」

4歳の子供がいる相談者は、「夫の様子がおかしかったので、携帯を見てしまった。そこで、妹との親密なやり取りが見つかった」と吐露。夫と妹には、不倫を知ってしまったことを伝えておらず、「妹にだけ告げて関係を切らせ、結婚生活を続ける」「不倫を明らかにして離婚し、夫とも妹とも縁を切る」の二択で悩んでいるというが、「専業主婦なので、離婚後の生活も不安。子供のことを考えると、自分がすべて抱え込んで黙っていたほうがいいのか」とアドバイスを求めた。

夫が身内と不倫していたという衝撃告白に、魔裟斗も思わず、「すごいね」「これは重いなぁ」と絶句。「もし別れるとすれば、子育てのお金のこととか」と心配し、「絶対的に言えるアドバイスは、毎月お金をもらうというより、最初にまとめてもらいなさい」とアドバイス。離婚後の養育費は、「払わなくなるヤツが絶対出る。払えなくなるヤツも出る」と予想し、「別れるなら、最初に銀行から2,000万円なり借りて。それを全部くれと。もう一切、そのあと関わりは持たなくていいから。そうしたほうがいいよ。俺の子供がそうなったら、最初に全部もらえって言う」と自身の考えを伝えた。

また、「俺は許さないけどね。俺が本人だったら、100％許さない」と強い口調で語った魔裟斗は、「好きになる距離に入らない。近寄らない。入っちゃいけないところに、足を踏み入れちゃったね」と苦々しく吐露。自身の妻・矢沢心にも姉がいるが、「心のお姉ちゃんと2人で会うことはない。2人で会おうと思わない。2人で会おうと思った時点で、ちょっと間違いなんだよ」と厳しく指摘し、「ちゃんとしっかり双方から慰謝料をもらったほうがいい。人の人生をめちゃくちゃに、軽い気持ちで壊しちゃったということだね。もうガッツリ慰謝料を。俺だったら、そうするな」と語った。

実は、浮気・不倫調査系YouTubeチャンネル『ダンベルHERO』の大ファンだという魔裟斗。「あれ面白いんだよ。本当に。めっちゃ観てるよ。今一番観てるね」「今、アツいんだよ」と熱弁し、「『ダンベルHERO』も、最初はみんな認めないのよ。認めないけど、確たる証拠をそろえて、どうぞと見せないと」「『ダンベルHERO』観てても、“ただの遊びだから”って開き直ってる女もいたよ」と不倫の実情を語る場面も。最後は、相談者に向け、「もう事実は変わらないからね。これからどうやって生きていくか。プラス思考に生きていくしかないんじゃないかな」とエールを送っていた。

視聴者からは、「魔裟斗さんの離婚後の金の取り方大賛成」「本当に浮気しない人は2人きりの空間を作らない人だと思います!」といった声や、「魔裟斗さんがダンベルヒーロー見まくってるの何か面白いw」「魔裟斗さんが不倫現場に凸ったら面白そう」「ダンベルとコラボしてほしい」などの反響も寄せられている。