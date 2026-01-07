元格闘家でタレントの魔裟斗が昨年12月23日、YouTubeチャンネル『魔裟斗チャンネル』を更新。“モテる”と自称する33歳女性のお悩みに答えた。

魔裟斗

「好きなタイプのイケメンか、経済力のある年上男性か」

「マッチングアプリでたくさんの殿方とデート中」だという相談者は、「私はモテます。そのため、目移りしてしまい、どんな男性がいいかわからなくなってしまった」と吐露。「好きなタイプのイケメンか、経済力のある年上男性か」と悩んでいるそうで、「どんな人がいい男なのか。いい人と一緒になって絶対に幸せになりたい」と語った。

魔裟斗は、大御所のタレントが語っていた話として、「愛かお金かみたいな話をしてて。“それはお金がある人のほうがいいわよ。お金のある男の人と結婚した女の人は、最初はお金が目的だったかもしれないけど、ずっと一緒にいることによって尊敬に変わる”って言ってた」と回顧。続けて、「10代、20代はカッコいいわけよ。でも、それが30代、40代になると、イケメンだったやつがお金がなくてみすぼらしくなっていく」と話し、「10代、20代はブサイクだったけど、どんどんお金を持って成功していくと、こっちがカッコよくなっちゃうんだよね。自信がある表情とかさ。堂々としてるんじゃない?」と熱弁した。

一方で、相談者に対し、「マッチングアプリでたくさんの殿方とデートというのが……モテると言うのかな?」と疑問。“私が幸せになれる男性”を探す相談者に、自身の妻でタレントの矢沢心について、「多分はなから、“俺と結婚して幸せになりたい”と思って結婚してないと思うよ。“幸せにしてもらう”という気持ちでは結婚してないと思う。“この人と一緒に頑張っていこう”ぐらいの」と説明しつつ、「おんぶしてじゃなくて。おんぶに抱っこはキツいよ。あんまり人に頼るな」と真剣な表情で伝えていた。

視聴者からは、「これは正論すぎる」「めっちゃ刺さりました!」「感服しました」「幸せにしてもらう前提じゃうまくいかないという話が刺さりました」「あんまり人に頼るなwかっこええー」などの反響が寄せられている。