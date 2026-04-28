「落とし過ぎず、絶妙だなと……」タレントの小島瑠璃子が、指原莉乃の“一言”に感嘆したエピソードを語った――。

指原莉乃

「みんな私を“ちょっとウザい”と思ってたけど」「落とし過ぎず、絶妙」

15日に更新されたYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』にゲスト出演した小島。指原と初共演したのは、10年ほど前のフジテレビ系バラエティ『VS嵐』だったといい、「会えたのがうれしすぎて、“指原莉乃ちゃんだ～! ”みたいな感じで」とテンションが上がっていたという。収録中も大はしゃぎしていた小島だったが、「“お前、一旦落ち着け”っていうターンがあった」と意味深に打ち明けた。

小島によると、収録中にお互いの印象を聞かれ、「グループでトップを獲った人で、本当に実力もあるし、見てて好きだし、超尊敬してます!」と“ギャルな返答”をした一方、指原は、「プライベートでモテそうなので、うらやましいです」と一言。これに、指原が、「嫌な女タレントだね(笑)」と自嘲すると、小島は、「これ本当にすごいなと思って。私は別にウケるとかじゃないじゃん。もうスタジオ大爆笑なの」と大ウケだったと明かした。

また、「超大爆笑だし。“お前、ちょっと落ち着け”ってやりつつ、落とし過ぎてない」「みんな私を、“ちょっとウザいな”と思ってたけど。落とし過ぎず、絶妙だなと思って」と大絶賛した小島。テンション爆上がりの状態を、指原の一言で制され、「その思い出が強烈だな～」と懐かしそうに語ると、指原は、「かまされたんだ、私に(笑)」と爆笑し、「そうなの! かまされたの!」と笑いながら返していた。

視聴者からは、「さっしーの一言コメントの打撃力はほんとすごいと思う」「“プライベートでモテそうで羨ましいです”は今初めて聞いてもおもろい」「バラエティで比べられてた2人、戦友、親友、良い関係だね」「2人が尊敬し合って支え合ってるの最高!!!」「これからも2人がテレビや動画出ているところを見たい」などの反響が寄せられている。