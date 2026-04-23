「死ぬほどおしゃべりだった」タレントの指原莉乃が、小島瑠璃子との“初対面”エピソードを明かした――。

指原莉乃

「芸能人ってこんなにしゃべるんだって思った」

同世代のバラエティタレントとして、比べられることも多かった指原と小島。15日に更新されたYouTubeチャンネル『さしはらちゃんねる』で、指原は、小島について、「すべてにおいて情熱的」と称しながら、「私は情熱的じゃないから……。瑠璃子に会うと、特に若いころは落ち込みもしてた。“なんで、あんなにやりたいことがいっぱいあるんだろう? それを実現させる体力もあるんだろう?”って思ってた」と吐露した。

また、指原は、小島と初共演したフジテレビ系バラエティ『VS嵐』を回顧。小島から、「ねぇねぇ! 共演あんまりないですよね!?」と突然話しかけられたといい、「(裏でも)死ぬほどおしゃべりだった。全然カメラも回ってない。私は結構暗かったから、“回ってないときに他人としゃべってる人いるんだ”と思ってビックリしたの」「“この人マジでネアカなんだ”と思って。芸能人ってこんなにしゃべるんだって思った」と当時の胸中を告白。

小島のコミュニケーション能力の高さを目の当たりにし、「すっごい衝撃的で……。私はグループにいたから。“こういう人が、1人で外に出ても活躍できる人なんだ”と思って、かなり落ち込んだ」という指原。一方、その数年後には、プライベートでも会う仲になり、「“ただおしゃべりな人なんだ”って、やっと思って(笑)」とぶっちゃけながら、「あのころの自分に、“本当に明るいだけだからね”って教えてあげたい。“こじるりは本当に明るい女なんだよ”って」と話していた。